Luis de Guindos, visepresident i Den europeiske sentralbanken (ECB), sier ifølge TDN Direkt at europeiske banker har et lønnsomhetsproblem.

– Lønnsomheten er det store problemet. Og jeg tror pandemien vil forverre situasjonen, sier han til Der Spiegel ifølge nyhetsbyrået.

Visepresidenten peker på at bankene blant annet må redusere kostnadene og overflødig kapasitet. Likevel argumenterer han for at de europeiske bankene har bedre kapital og likviditet enn for ti år siden, men at lønnsomheten er problemet.