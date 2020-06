Dette er Goldman Sachs oppkjøpskandidater i Europa

Tallknuserne i Goldman Sachs har oppdatert porteføljen med europeiske oppkjøpskandidater med 15 aksjer, skriver CNBC.

For å bli vurdert i oppkjøpsporteføljen må det være over 15 prosent sjanse for at selskapet blir kjøpt opp, basert på Goldman Sachs M&A-rammeverk. Siden 2015 har porteføljen slått referanseindeksen pan-European Stoxx 600 med omlag 10 prosent.

37 prosent av porteføljen er eksponert mot Storbritannia, etterfulgt av 11 prosent i Tyskland og 9 prosent i Frankrike. Teknologiselskapper, forsikring, industri og forbrukervarer dominerer Goldmans oppkjøpsportefølje.

Følgende aksjer er med: