Mandag var en ny krisedag for finansteknologiselskapet Wirecard som dundret ned 44,1 prosent på Frankfurt-børsen. De tre seneste dagene er aksjen ned 86 prosent og verdier for 11,1 milliarder euro er blitt barbert bort.

Dagens kursfall kommer etter at selskapet er blitt anklaget for regnskapsjuks, der 1,9 milliarder euro er tryllet vekk fra regnskapet. Dermed må Wirecard utsette publiseringen av årsrapporten for fjerde gang.

Som følge av skandalen har selskapet også utsatt publiseringen av resultatene i første kvartal og 2020-guidingen.

Konsernsjef Markus Braun trekker seg også med umiddelbar virkning som følge av skandalen. Han har jobbet 20 års i selskapet og er største aksjonær.

Felix Hufeld, sjef for den tyske finanstilsynsmyndigheten Bafin, beskriver krisen som en «total katastrofe», ifølge Reuters.