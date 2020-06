FSN får nær 1 milliard etter «ren og skjær regnskapssvindel»

Oppkjøpet av det danske selskapet Gram Equipment har vært alt annet enn lønnsomt for den norske PE-forvalteren FSN Capital.

For siden FSN inngikk den skjebnesvangre avtalen om å kjøpe Gram fra deres svenske rival Procuritas, i desember 2017, har utfordringene stått i kø.

– Vi trodde vi kjøpte et vekst-case, men fikk en «turn around», sier FSN-partner Thomas Broe-Andersen til Finansavisen.

Men etter flere års drakamp, hvor danske toppadvokater har spilt hovedrollene, kunne FSN tirsdag omsider puste lettet ut.

– Det er deilig. Det har vært arbeidspress i 2,5 år, og vi har gjort alt for å redde selskapet, sier Broe-Andersen.

Saken er blant de aller største svindelsakene i Norden og en av de største i PE-verden gjennom tidene.

STORE KUNDER: Både Nestlè og Unilever bruker ismaskiner fra Gram. Foto: Gram

Og med tirsdagens voldgiftsdom får FSN tilbake rundt 950 millioner kroner. Legger man til forsikringsutbetalingen på rundt en halv milliard har FSN fått tilbake tilnærmet hele kjøpesummen.

– FSN er utsatt for ren og skjær regnskapssvindel, fortsetter han.

Falske tall

FSN fikk i forkant av oppkjøpet rapportert at selskapet hadde et normalisert driftsresultat før av- og nedskrivninger på 100 millioner danske kroner av selgeren, det svenske oppkjøpsfondet Procuritas, for regnskapsåret 2017.

– Alt var fiktivt, sier han.

Og med en EBITDA-multippel på 10x måtte FSN derfor spa opp rundt 1 milliard danske, 1,4 milliarder norske kroner, for å kjøpe selskapet.

Men allerede etter en måned slo revisjonsselskapet EY alarm, for de rapporterte tallene samsvarte ikke med virkeligheten. EY har vært Grams uavhengige revisor i flere år.

– Omsetningen var skrevet opp med 170 millioner danske kroner, mens den reelle EBITDA`en var negativ med 69 millioner danske kroner, sier Broe-Andersen på telefon fra København.

Gram er en verdensledende leverandør av produksjonsutstyr til iskremfabrikker, med 100 års historikk og mer enn 400 ansatte.

Dette er saken: Desember 2017: FSN signerer en salg- og kjøpsavtale (SPA) med det svenske PE-fondet Procuritas om å kjøpe Gram Equipment, en dansk leverandør av utstyr til iskremprodusenter, etter to måneders due diligence.

FSN signerer en salg- og kjøpsavtale (SPA) med det svenske PE-fondet Procuritas om å kjøpe Gram Equipment, en dansk leverandør av utstyr til iskremprodusenter, etter to måneders due diligence. Januar 2018: FSN får opplyst av Procuritas at Gram hadde 100 millioner danske kroner i EBITDA og inntekter på 800 millioner danske kroner i 2017.

FSN får opplyst av Procuritas at Gram hadde 100 millioner danske kroner i EBITDA og inntekter på 800 millioner danske kroner i 2017. Januar 2018: FSN betaler Procuritas omtrent 1 milliard danske kroner, dersom man legger en EBITDA-multippel på 10x til grunn.

FSN betaler Procuritas omtrent 1 milliard danske kroner, dersom man legger en EBITDA-multippel på 10x til grunn. Februar 2018: Revisorer fra EY avdekker feil og mangler i 2017-tallene til Gram.

Revisorer fra EY avdekker feil og mangler i 2017-tallene til Gram. Mars 2018: Deloitte med razzia hos Gram, hvor datamaskiner og telefoner blir klonet og kopiert.

Deloitte med razzia hos Gram, hvor datamaskiner og telefoner blir klonet og kopiert. Mars 2018: FSN med kapitalpåfyll - 60 millioner danske kroner - for å redde Gram fra konkurs.

FSN med kapitalpåfyll - 60 millioner danske kroner - for å redde Gram fra konkurs. Juni 2018: FSN sikrer ytterligere 112 millioner danske kroner i finansiering til Gram.

FSN sikrer ytterligere 112 millioner danske kroner i finansiering til Gram. Juli 2018: Regnskap for 2017 revidert. EBITDA for 2017 blir nedjustert fra 100 millioner danske kroner danske kroner i pluss til 63 millioner danske kroner i minus.

Regnskap for 2017 revidert. EBITDA for 2017 blir nedjustert fra 100 millioner danske kroner danske kroner i pluss til 63 millioner danske kroner i minus. Juli 2018: En whistleblower varsler FSN om falske fakturaer og tilbakedatering av ordre i tiden opp til salgstidspunktet.

En whistleblower varsler FSN om falske fakturaer og tilbakedatering av ordre i tiden opp til salgstidspunktet. September 2018: FSN trekker Procuritas for voldgiftsdomstolen i København.

FSN trekker Procuritas for voldgiftsdomstolen i København. November 2018: Voldgiftsdolmstolen utnevnes med to jusprofessorer og den tidligere presidenten i Danske Høyesterett.

Voldgiftsdolmstolen utnevnes med to jusprofessorer og den tidligere presidenten i Danske Høyesterett. Mars 2019: FSN får utbetalt 50 millioner euro, omtrent 500 millioner kroner, i forsikringsoppgjør. Dette var for garantier gitt av Procuritas som FSN mente var brutt.

FSN får utbetalt 50 millioner euro, omtrent 500 millioner kroner, i forsikringsoppgjør. Dette var for garantier gitt av Procuritas som FSN mente var brutt. April 2019: BDO blir oppnevnt som uavhengig revisor av voldgiftsdomstolen.

BDO blir oppnevnt som uavhengig revisor av voldgiftsdomstolen. Januar 2020: BDO konkluderer med at Procuritas skal tilbakebetale 120 millioner danske kroner til FSN. Er enig med EY i at regnskapstallene for 2017 er misvisende.

BDO konkluderer med at Procuritas skal tilbakebetale 120 millioner danske kroner til FSN. Er enig med EY i at regnskapstallene for 2017 er misvisende. 3-13 mars 2020: Høring for voldgiftsretten med avhør og fremleggelse av dokumenter.

Høring for voldgiftsretten med avhør og fremleggelse av dokumenter. 23. juni 2010: FSN får medhold i voldgiftsretten i København, og Procuritas blir dømt til å betale tilbake totalt 88,4 millioner euro, 950 millioner norske kroner, inklusivt renter.

Ikke svart

Procuritas har i hele perioden hevdet sin uskyld, på tross av at FSN vant igjennom med forsikringssaken.

I dommen, på ikke mindre enn 430 sider, står det følgende:

«Kjernen i saken er at den finansielle informasjonen som ble gitt til kjøper på vegne av selger fra juni 2017 og fremover var systematisk manipulert gjennom fiktive justeringer og periodiseringsfeil med en intensjon om at kjøper ikke skulle oppdage de underliggende fakta».

Procuritas har tirsdag ikke besvart Finansavisens henvendelse.