Fondssparere ikke skremt av coronakrisen

HOLDT PÅ SPAREPROFILEN: VFF-direktør Bernt S. Zakariassen mener de fleste fondssparere har forstått at det er viktig å tenke langsiktig.

HOLDT PÅ SPAREPROFILEN: VFF-direktør Bernt S. Zakariassen mener de fleste fondssparere har forstått at det er viktig å tenke langsiktig. Foto: Iván Kverme

– Det var enorme summer som gikk ut av aksjefond i mars måned, der over 60 milliarder kroner netto ble tatt ut. En stor del av dette var institusjonelle kunder, men personkundene solgte seg også ned, sier Bernt S. Zakariassen, adm. direktør i Verdipapirfondenes forening (VFF).

– I april og mai har det vært netto tilfang fra personmarkedet, mye av det som forsvant ut i mars sildrer tilbake. Men alt er ikke tilbake ennå, fortsetter han.

I en fersk undersøkelse fra VFF kommer det frem at tre av fire fortsatte å spare som før under coronakrisen. I tillegg viser det seg at mange benyttet nedturen i aksjemarkedene til å kjøpe seg opp i aksjefond. Ifølge undersøkelsen økte 12 prosent sin fondssparing i perioden.

Holdt støyen ute

– Det er interessant at en såpass stor andel har økt sparingen, det er flere som har spart mer enn som har gjort motsatt, sier Zakariassen.

Til sammenligning svarte rundt syv prosent at de reduserte sin fondssparing i løpet av de seneste månedene.

Den 23. mars i år nådde hovedindeksen på Oslo Børs en foreløpig bunn, etter ha falt cirka 33 prosent fra toppen i januar. Deretter har indeksen klatret gradvis opp, og er opp rundt 27 prosent siden bunnen.

– De aller fleste har lest bruksanvisningen for fondssparing, og har holdt på spareprofilen. De har klart å holde støyen ute, sier han.

– Det er kanskje heller ikke så mange investeringsalternativer, med dagens rekordlave rentenivå?

– Skal man oppnå realavkastning på sparepenger nå må man ta risiko. Vil man ikke ta risiko er alternativet å plassere pengene på en dårlig forrentet sparekonto. Den mest langsiktige måten å spare på er i fond, mener Zakariassen.

40-49-åringer sparer mest

VFF-undersøkelsen viser også at aldri før har så mange spart i fond som ved utgangen av mai. Andelen fondssparere har steget med fire prosentpoeng fra i fjor. For tiden har cirka 40 prosent av alle nordmenn plassert penger i aksjefond, det vil si rundt 1,7 millioner nordmenn over 18 år.

Særlig har kvinner økt fondssparingen, selv om det var menn som puttet mest penger inn i løpet av den volatile børsvåren. Kvinner hadde ved utgangen av forrige måned økt fondssparingen med fem prosent det seneste året, mot to prosent av mennene.

Den største økningen kommer i aldersgruppen 40 til 49 år. Rundt halvparten av denne gruppen har nå penger plassert i fond, en økning på 12 prosent fra i fjor.

– Jo lengre investeringshorisont man har, jo gunstigere er investeringen, påpeker Zakariassen.