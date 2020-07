SEB fikk milliardbot etter dårlig arbeid mot hvitvasking

SEB har mottatt en bot på 1 milliard svenske kroner fra det svenske finanstilsynet, skriver selskapet i en pressemelding.

Boten kommer etter en undersøkelse av SEBs rutiner og prosesser angående regelverket for arbeidet mot hvitvasking. SEB har også mottatt et pålegg om å iverksette visse tiltak for å forbedre sin overvåking av transaksjoner.

– SEB vil nå analysere beslutningen og komme tilbake med bankens syn. Vi streber alltid etter å etterleve gjeldende regelverk og vår egen høye standard, sier konsernsjef i SEB, Johan Torgeby.

Han forklarer videre at banken kontinuerlig jobber med å bekjempe hvitvasking. Samtidig peker Torgeby på at kriminalitet stadig finner nye måter, og at jobben mot å stoppe hvitvasking har topp prioritet.