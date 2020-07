Hedgefond har shortet inn milliardgevinst etter kollaps

Engelske og amerikanske hedgefond sitter på en gevinst på mer enn 10 milliarder kroner som følge av Wirecard-kollapsen denne uken, det melder Financial Times.

Blitt en het short-kandidat

Siden det ble kjent at 1,9 milliarder euro manglet i regnskapene har Wirecard-aksjen rast. Situasjonen ble enda verre da det ble kjent at pengene trolig aldri har eksistert. Tirsdag ble Wirecard-sjef Markus Braun pågrepet og siktet for manipulasjon av regnskap. Siden skandalen ble kjent er Wirecard ned mer enn 90 prosent på DAX-indeksen.

Milliardgevinst

Det britiske hedgefondet TCI Fund Management kan denne uken innkassere feit gevinst etter at fondet i april økte shortandelen i selskapet til 1,52 prosent fra tidligere 1,04 prosent. Dermed har TCI gjort gevinst på rett i overkant av to milliarder kroner. Også det New York-baserte hedgefondet Slate Path Capital har grunn til å smile etter å ha økt shortandelen til 1,75 prosent. Dermed har Slate Path Capital gjort gevinst på rett i underkant av 2,5 milliarder kroner.

Aktørene bak de åtte største shortposisjonene har til sammen denne uken tjent i overkant av ti milliarder kroner.