Analytiker: – Tap på utlån innen energi preget andre kvartal

13. juli leverer DNB tall for andre kvartal, og Sparebank 1 Markets forventer både lavere renteinntekter og økte tap på utlån, skriver meglerhuset i en aksjerapport.

Store tap

«Vi forventer at tap på utlån innen energi vil prege DNBs rapport for andre kvartal, og vi forventer et tap på 4,8 milliarder kroner, tilsvarene 1,1 prosent av utlån», skriver bankanalytiker Nils Christian Øyen i en rapporten.



DNB har lånt ut 185 millioner dollar til Chesapeake Energy, et selskap som har søkt konkursbeskyttelse. Analytikeren utelukker ikke at DNB har lånt ut enda mer til selskapet, og mener at DNB mest sannsynlig er eksponert med mellom 2 og 3 milliarder kroner, tilsvarende 1,3 til 2,0 kroner pr. aksje.

Lys i enden av tunnelen

Meglerhuset tror banken vil levere et resultat pr. aksje på 0,32 kroner i andre kvartal, noe som tilsvarer en avkastning på 0,9 prosent på egenkapitalen.

Videre tror Sparebank 1 Markets at resultatet pr. aksje stiger til 2,62 kroner i tredje kvartal og 3,44 kroner i fjerde kvartal.

Sparebank 1 Markets gjentar hold-anbefaling med et kursmål på 143 kroner, ned fra tidligere 145 kroner. Øyen forklarer at den kortsiktige oppsiden i aksjen er beskjeden.

DNB-aksjen stiger 1,2 prosent til 129,6 kroner mandag. Det vil si at Øyen ser en oppside på omtrent 10,3 prosent.