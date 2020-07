Erik Braathen har gjort nesten fem-gangeren i Nicolai Tangens AKO-fond

Mye kan sies om den nye oljefond-sjefen Nicolai Tangen, men i tillegg til å bli rik selv har han også gjort mange andre rike mye rikere. Flyarving Erik Braathen er én av dem. Braathen har satset 24 millioner kroner på Tangens AKO Fund Euro B3.

Ved utgangen av fjoråret var pengene nesten femdoblet til 114 millioner kroner, hvilket bidro til at Braathen har tjent inn mye av det han tapte på egne aksjeinvesteringer året før.

PÅTROPPENDE OLJEFONDSJEF: Nicolai Tangen. Foto: NTB Scanpix

Men ikke bare Tangen har gitt Braathen gode tall. Satsingen på Ole Andreas Halvorsens Viking Global har økt fra 38 til 167 millioner kroner, mens ytterligere ett AKO-fond er opp fra 20 til 51 millioner. Også investeringen i Holberg Spesialfond har tatt av for Braathen med en økning fra 25 til 91 millioner.

Heldig med dollar og euro

Braathen har plassert fondsinvesteringene sine i selskapet Sayonara som økte overskuddet fra 10,5 til 82,6 millioner kroner i fjor. Det var imidlertid i Ojada den store resultatfremgangen skjedde for Braathen. Her ligger mye av hans børsnoterte investeringer. Monstertapet fra 2018 ble omgjort til et overskudd på 28,1 millioner i 2019.

Braathen-selskapene Sayonara (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 85,2 12,5 Driftsresultat 84,0 11,9 Resultat før skatt 82,6 10,5 Ojada (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 27,9 −156,4 Driftsresultat 24,0 161,2 Resultat før skatt 28,1 −157,7 Okana (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 25,4 2,5 Driftsresultat 25,4 2,4 Resultat før skatt 24,3 1,5

Også i Okana var det bedre tall – opp fra 1,5 millioner kroner i pluss i 2018 til 24,3 millioner i overskudd i 2019.

Den samlede egenkapitalen i Braathens investeringsselskaper ligger opp mot én milliard kroner.

Selv ikke coronakrisen har slått ut flyarvingen. Noe av årsaken er at kursene har kommet kraftig tilbake, men en annen årsak er at mye av investeringene er gjort i dollar og euro, hvilket har motvirket kursfallet.

Jeg var helt ferdig med Protector. Jeg hadde gått lei Erik Braathen

Solgte alt i Protector

Det som har kostet Braathen nattesøvn de seneste årene er Protector Forsikring. Aksjen bidro til å lage hakkemat av flyarvingens 2018-regnskapene, og nå har han kvittet seg med alle aksjene.

– Jeg var helt ferdig med Protector. Jeg hadde gått lei, sier Erik Braathen.

Samlivet med forsikringsaksjen har vært en berg- og dalbane av dimensjoner. Braathen kjøpte seg inn på 16 kroner, og har mottatt utbytte siden. Og lenge så aksjen ut til å gjøre ham superrik.

– Totalt sett har det vært bra selv om aksjen en tid var mye høyere, sier Braathen.



For skjeggkre og resultatvarsler stakk hull på boblen. Resultatet kom til syne i 2018-regnskapene der Braathen-selskapet Ojada gikk med 157,7 millioner kroner i underskudd – mye takket være raset i Protector-aksjen som ved utgangen 2019 fortsatt var Braathens største enkeltinvestering til en verdi av 134 millioner.

Tok ned risikoen

– Det har vært Protector-aksjen som har gjort mest ugang. Men nå har jeg solgt meg helt ut av selskapet.

– Hvorfor?

– Jeg hadde vært med lenge, og hadde gått ut av styret. Jeg ville ta ned risikoen. Protector hadde litt for høy risiko. Den har jeg nå tatt ned, og har sittet med mye likviditet, sier Erik Braathen.

Det betyr ikke at han tar livet med ro.

– Jeg bruker tid på de individuelle selskapene jeg har investert i – som BB Computerteknikk der vi eier over 80 prosent. Selskapet driver med automasjon og sikkerhet på flyplasser, og lager automater til flytoget, sier Braathen.

Av andre betydelige investeringer utgjorde Western Bulk Chartering 71 millioner kroner ved utløpet av fjoråret. I BB Computerteknikk hadde Braathen investert 23 millioner, mens han hadde satset 22 millioner i Fusetools og 17 i Norsun.