Flere opplever problemer med kortbetaling og Vipps

PROBLEMER: For Nets og dermed også Vipps.

PROBLEMER: For Nets og dermed også Vipps. Illustrasjonsfoto: Dreamstime

Det bekrefter Nets' pressetalsmann Paul Rasmussen overfor Aftenposten.

– Det gjelder flere tjenester som krever kortbetaling. Vi er i gang med å undersøke hva årsaken er og å finne en løsning på problemet, sier han.

Selskapet Nets har ansvar for kortlesere blant annet i butikker over hele Norden og Baltikum og tilbyr forskjellige typer betalingsløsninger – både på nett og via mobil.

Betalingstjenesten Vipps opplever også problemer på grunn av driftsforstyrrelsene hos Nets, bekrefter pressekontakt Hanne Kjærnes overfor avisen.

– Det er problemer som rammer så å si alle brukere, bortsett fra vennebetalinger mellom to personer som har konto i DNB, sier Kjærnes.

Hun understreker at noen av tjenestene begynner å komme i gang igjen, men at de fleste brukere vil oppleve problemer.