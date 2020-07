Verdens største pensjonsfond med rekordtap på 164,7 milliarder dollar

Japans statlige pensjonsfond, verdens største av sitt slag, rapporterte et rekordtap for første kvartal, det melder Bloomberg.

Fondet gikk på et verditap på 11 prosent, det vil si 164,7 milliarder dollar skriver avisen videre. Det er ifølge Reuters det største kvartalstapet siden pensjonsfondet begynte å forvalte eiendelene sine i markedet i 2001.

Det enorme tapet er dårlig nytt for den nye sjefen for fondet, som tiltrådte i slutten av mars.

Nikkei-indeksen har i samme periode rast 18 prosent.

Ser lengre enn 10-20 år

Forvaltningssjef Naoki Fujiwara sier ifølge Bloomberg at tapene var forventet og at den nåværende porteføljen er utsatt for volatilitet.

Til tross for rekordtapet er Fujiwara mer optimistisk for fremtiden. Han sier nemlig at de forventer å hente inn deler av tapene i andre kvartal og at fondet har en langsiktig investeringstrategi, mye lenger enn 10-20 år.