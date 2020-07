Frontline topper listen over short-favorittene

John Fredriksen-dominerte Frontline er fortsatt blant short-favorittene på Oslo Børs. Det går frem av Finanstilsynets shortregister at det er en shortandel på 6,39 prosent pr. 2. juli. Herunder finner vi kjendisinvestor Øystein Stray Spetalen med en shortposisjon i selskapet på 0,53 prosent.

Frontline stengte fredag ned 2,1 prosent til 65,60 kroner på Oslo Børs. Skal vi tro shippinganalytiker Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities, er det fortsatt betydelig nedside i aksjen. Hannisdahl hadde et kursmål på 47 kroner tidligere denne uken.

Et annet selskap som utpeker seg på listen, er Subsea 7 , med en short-andel på 3,0 prosent. Dette til tross for de positive nyhetene tidligere denne uken om at undervannsentreprenøren er blitt tildelt en kontrakt på mellom 50 og 150 millioner dollar. Aksjen spratt opp etter nyhetene, men har nå vendt nesen nedover igjen og hadde ved børsslutt sunket 0,2 prosent til 63,86 kroner.

På listen finner man også Photocure , som har en andel på 3,2 prosent. Etter ABG Sundal Colliers analyse er det derimot stor oppside i aksjen. Meglerhuset opererte 1. juli med et kursmål på 120 kroner, mens aksjen fredag ble handlet opp 1,1 prosent til 71,80 kroner. Det vil si at de fortsatt ser oppside på 67 prosent.

PS! Å shorte en aksje vil si at man vedder på at aksjens kurs skal falle. Formålet er å profittere på at en aksje skal ned. Man låner aksjer, før de selges og man kan kjøpe de tilbake igjen når aksjen eventuelt har falt.