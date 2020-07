REKORD: Fitch Rating har nedgradert utsiktene i over 40 land.

Det amerikanske kredittvurderingsbyrået Fitch Ratings har nedgradert utsiktene for 33 land i årets første halvår. Det er ny rekord, melder CNBC.

Samtidig melder selskapet at det ikke er ferdig enda.

– Vi har aldri i historien til Fitch Ratings hatt 40 land med negative utsikter på samme tid, sa James McCormack, Fitchs globale sjef for nasjonale graderinger.

At kredittvurderingene til 40 land har negative utsikter betyr at de har potensiale til å bli nedgradert ytterligere.

Et helt halvt år

– I første halvår nedjusterte vi 33 land. Vi har aldri nedgradert 33 land på et helt år, og nå har vi allerede gjort det på et halvt år, sa McCormack til CNBCs "Capital Connection" på fredag.

De nedjusterte kredittvurderingene inkluderer blant annet Storbritannia og Hong Kong.

McCormack forklarte at mange regjeringer har økt utgiftene for å skjule økonomiene mot å bli hardt rammet av coronavirus-pandemien. Det er forventet at det vil føre til en forverring av økonomien i alle 119 land som er vurdert av Fitch, sa han.