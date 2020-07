Gjelsten Holding doblet overskuddet i fjor

FORRETNINGSMANN: Bjørn Rune Gjelsten har tjent store summer på sitt private investeringsselskap. Her er han avbildet på vei til John Fredriksens årlige julelunsj på Theatercafeen.

FORRETNINGSMANN: Bjørn Rune Gjelsten har tjent store summer på sitt private investeringsselskap. Her er han avbildet på vei til John Fredriksens årlige julelunsj på Theatercafeen. Foto: Iván Kverme

Gjelsten Holding er et privat investeringsselskap som eies av investor Bjørn Rune Gjelsten. Selskapet er kjent for å hovedsakelig investere i eiendom og industri, noe som har gitt gode resultater for mannen som står bak selskapet.

I fjor fikk Gjelsten Holding et årsresultat på 335,7 millioner kroner. Dette er mer enn det dobbelte sammenlignet med året før, eller rettere sagt, en økning på 146 prosent. I 2018 gikk holdingselskapet med et overskudd på «bare» 136,1 millioner kroner.

16-ganget aksjegevinsten

Mens de økte driftsinntektene bidro til å øke fjorårets bunnlinje over 50 millioner, var det imidlertid aksjegevinsten som ga selskapet den største resultatveksten. Her tjente Gjelsten 143 millioner kroner i fjor, sammenlignet med beskjedne 9 millioner kroner året før.

Driftsresultatet i fjor endte på 321,3 millioner sammenlignet med 138,5 millioner året før. Resultat før skatt 338,7 og 134,9 millioner kroner de to respektive årene.