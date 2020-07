– Ingen grense for hvor mye vi kan kjøpe

Tre millioner smittede er totalen i USA etter de siste ukenes økning. Investorer, politikere og arbeidsløse er usikre på hva som vil skje videre.

Anthony Fauci, Trumps øverste immunolog i kampen mot coronaviruset, mener dette ikke er den andre bølgen: Det er en økning i den første bølgen.

Federal Reserves visepresident Richard Clarida hadde i går en klar melding til folket: Fed vil ikke være passiv.

– Det er mer vi kan gjøre og det er mer vi vil gjøre, sier Clarida til CNN International.



– Ingen grense

Visepresidenten understreker at det som så ut til å bli en bedring i mai og juni var positivt og viste at Feds tiltak hjalp økonomien.

Fed følger utviklingen av viruset svært nærgående for å kunne ta riktige valg i tiden fremover. Han konstaterer at Fed ikke er ferdige med å vise muskler.

– Det er ingen grense for hvor mye Fed kan kjøpe, sier Clarida, og nevner videre at lån og kredittfasiliter vil være tilgjengelige «så lenge det er behov for det».

Videre forteller Clarida at en dobbel resesjon – hvor den nylige oppgangen etterfølges av en ny markant nedtur à la den vi hadde i mars – ikke er Feds mest sannsynlige utfall.

Sikkerhetsnett

Enkelte argumenterer for at det faktum at Federal Reserve er en deltaker i markedet, i seg selv er et faresignal. Clarida er uenig.

– Vi fungerer som et sikkerhetsnett. Lånene og kredittfasilitetene våre sørger for at det private markedet fungerer bedre. Hvis de trengs, vil de bli brukt, sier han, og understreker at Fed merker at det er god kontantstrøm i mange deler av økonomien.

Clarida er imidlertid klar på Feds hovedmål:

– Fokuset er ikke på ett marked. Det handler om å støtte økonomien, få folk tilbake i arbeid og sørge for stabilitet så fort det lar seg gjøre.