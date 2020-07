PE-gigant kjøper forsikringsselskap verdt 42 milliarder

Den amerikanske Private Equity-giganten KKR annonserte onsdag at de har inngått avtale om å kjøpe samtlige utestående aksjer i forsikringsselskapet Global Atlantic Financial Group, ifølge Marketwatch.

PE-fondet har gått med på å betale et beløp tilsvarende den bokførte verdien av Global Atlantic på tidspunktet når transaksjonen ferdigstilles, ifølge Baytown Sun. Transaksjonen er forventet å ferdigstilles i 2021, heter det.

31. mars 2020 hadde forsikringsselskapet en bokført verdi på 4,4 milliarder dollar, nesten 42 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

– Denne transaksjonen er svært strategisk for KKR – den diversifiserer og skalerer virksomheten ytterligere og øker vår posisjon betydelig innen forsikringsbransjen, sier KKR-direktører Joseph Bae og Scott Nuttall.

Forsikringsselskapet er også fornøyde med den nye avtalen.

– Vi er glade for å ha KKR som ny, langsiktig partner. Med sin globale tilstedeværelse og langsiktige fokus, tror vi at vi vil bli enda bedre posisjonert – økonomisk og strategisk – både for å hjelpe amerikanere med å møte de økonomiske utfordringene de står overfor i dag, og for å hjelpe våre institusjonelle kunder med å oppnå sin strategiske mål, sier Global Atlantic-sjef Allan Levine.



Hittil i år har KKR-aksjen steget 5,6 prosent. Selskapet har hovedkvarter i New York, og har kontorer i USA, Europa og Asia.