Analytikerne forventer kraftig forbedring fra Storebrand

RESULTATFORBEDRING: Analytikerne forventer at Storebrand med konsernsjef Odd Arild Grefstad i spissen, vil legge frem bedre resultat i andre kvartal. Foto: Anders Horntvedt

Storebrand legger frem tall for andre kvartal 15. juli. Analytikerne forventer at forsikringsselskapet vil legge frem et resultat før avskrivninger på 836 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Resultatet før skatt forventes å bli 724 millioner kroner, mens solvenskapitaldekningen med overgangsregler er ventet til å komme inn på 171 prosent ved utgangen av kvartalet. Uten overgangsregler forventes solvenskapitaldekningen å være 151 prosent.

Til sammenligning leverte Storebrand et resultat før skatt på 464 millioner kroner i andre kvartal 2019. Det betyr at analytikerne forventer et hopp på 56,0 prosent i resultatet.

Storebrand-aksjen faller 0,9 prosent på Oslo Børs onsdag. Hittil i år har aksjen stupt 23,2 prosent, mens den er ned 6,3 prosent den siste måneden.