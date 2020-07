TROR PÅ BÆREKRAFTIGE LÅN: SEB, sammen med DNB og Handelsbanken har nylig utstedt et bærekraftig lån på 1,5 milliarder til Borregaard. Den typen trekkfasiliteter venter de at det blir mer av. Fra venstre: Ola Marius Bergseng, John Turesson, adm. direktør i SEB i Norge og Susanne Gløersen, sjef for klima og bærekraftig finans i SEB i Norge. Foto: Andrea Bærland