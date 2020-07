AGB flyr opp med børsen

AGB Sundal Collier legger frem sine regnskap for andre kvartal, og det har vært et forrykende kvartal for investeringsbanken.

Blant annet har ABG vært rådgiver for Pexip, som i mai brøt gjennom coronafrykten på børsen med sin notering.

Senest torsdag morgen var ABG til stede på Oslo Børs, da som rådgiver for Mercell. Totalt har det blitt fire noteringsoppdrag i Oslo for ABG i andre kvartal, og det synes i tallene som rapporteres fredag morgen.

ABGs totale inntekter økte med 60 millioner kroner til 407 millioner kroner.

– Jeg er veldig fornøyd med å rapportere de sterkeste andrekvartalstallene siden 2007, uttaler konsernsjef Jonas Ström i investorpresentasjonen.

Med henvisning til uroindeksen Vix, som har falt ned fra rekordhøyder i vår til nivåer rundt 30–40 poeng, sier Ström under kvartalspresentasjonen:

– Det er fortsatt ikke slik at vinduet for IPO-er er vidåpent for alle, men vi har sett at kvalitetsselskaper får god oppmerksomhet.

ABG og dets aksje speiler mye av den generelle stemningen på Oslo Børs, og ABG-aksjen har blitt dratt med resten av markedet i vår. Siden begynnelsen av mai har ABG-aksjen steget 25 prosent. Og siden bunnoteringen 12. mars har aksjen steget over 45 prosent.