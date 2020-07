Musk suser forbi Buffett på rikingliste

Tesla-gründer Elon Musks formue har nå nådd 70,5 milliarder dollar, eller 665 milliarder kroner etter dagens kurs, ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Fredag skjøt Tesla-aksjen ytterligere 11 prosent i været til 1544,65 dollar. For én Tesla-aksje må du altså nå ut med nesten 15.000 kroner.

Det gjør Musk til verdens syvende rikeste person i verden, og sender ham forbi andre teknologigiganter som Larry Ellison i Oracle og Google-medgründer Sergey Brin.

Best betalt i USA

49-åringen eier omkring en femtedel av Teslas utestående aksjer, og det er hovedsakelig dette formuen hans på 70,5 milliarder dollar består av. Rakettprosjektet SpaceX står for omlag 15 milliarder av disse.

Hittil i år er Tesla-aksjen opp utenomjordiske 269 prosent. Tidligere i år ble det kjent at Musk fikk 595 millioner dollar i lønn, eller 5,6 milliarder kroner. Det gjør ham til USAs best betalte konsernsjef.

Også den indiske forretningsmagnaten Mukesh Ambani gikk forbi Warren Buffett denne uken.

Dette er topp 10-listen på Bloomberg Billionares Index:

# Navn Formue (mrd. USD) Endring i år (mrd. USD) Land Sektor 1 Jeff Bezos 189 +74,5 USA Teknologi 2 Bill Gates 116 +2,4 USA Teknologi 3 Mark Zuckerberg 93 +14,6 USA Teknologi 4 Bernard Arnault 92,6 -12,6 Frankrike Luksusvarer 5 Steve Ballmer 76,8 +18,6 USA Teknologi 6 Larry Page 72,7 +8,1 USA Teknologi 7 Elon Musk 70,5 +43 USA Teknologi 8 Sergey Brin 70,4 +7,7 USA Teknologi 9 Mukesh Ambani 70,2 +11,6 India Energi 10 Warren Buffet 69,2 -20,1 USA Diverse

Advarer om boble

Mike Novogratz, direktør i investeringsselskapet Galaxy Digital Holdings, har tiår med erfaring i aksjemarkedet og advarer småinvestorer om å komme seg ut av markedet før det krasjer.

– Vi er i en irrasjonell begeistring. Dette er en boble. Økonomien sakker av, vi ser ikke ut til å bli ferdig med coronasmitten, og tech-markedet går til nye høyder hver eneste dag. Det er klassisk, spekulativ boble, sier Novogratz til Bloomberg.

Deler av grunnen til at Buffett blir forbigått av flere denne uken er at han donerte 2,9 milliarder dollar, 27,5 milliarder kroner, til et veldedig formål. 89-åringen har gitt bort mer enn 37 milliarder dollar, 350 milliarder kroner, siden 2006.