Nordmenns kortforbruk stiger igjen, sier Nets

I mai økte den samlede kortomsetningen med 1,75 prosent sammenlignet med mai i fjor, det kommer frem av en melding fra Nets.

Økningen skjer etter et markant fall i kortforbruket i både mars og april. Sjef for data og analyse i Nets, Per Harald Strøm, sier at dette er første måned siden coronakrisen brøt ut hvor det er en positiv vekst i kortomsetningen.

Han utdyper videre at tallene vitner om økt optimisme og klarhet i forhold til egen situasjon.

Ny kjøpsadferd

Til tross for at den totale kortomsetningen øker, viser også tallene at antall transaksjoner med betalingskort har falt 12,1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Nets legger til grunn at kundene fyller flere eller dyrere varer hver gang de handler, med tanke på at antall transaksjoner synker, mens omsetningen øker.

– Det viser tydelig at Covid-19 har påvirket nordmenns kjøpsadferd, hevder Strøm.

Han viser videre til at pandemien trolig har gjort netthandel mer attraktivt blant konsumentene, noe som kan forklare den økte omsetningen.