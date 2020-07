Jack Ma har det siste året dumpet aksjer i selskapet han selv startet

Kinas nest rikeste, Jack Ma, har det siste året redusert eierandelen sin i Alibaba-gruppen fra 6,4 prosent til 4,8 prosent, det melder Reuters.

Alibaba-gründeren har følgelig solgt aksjer til omtrent 8,2 milliarder dollar, utregnet etter dagens kursverdi.

Nedsalget skjer i ettermælet av hans fratredelse fra stillingen som utøvende styreleder i september, etter han uttalte at han ønsket å arbeide mer med filantropiske formål.

Symbolsk fratredelse?

Til tross for at Ma på papiret har trukket seg fra vervet for netthandelsgiganten, vil han ifølge New York Times inneha posisjonen som livslangt medlem av Alibaba Partnership.

Nyhetskilden viser videre til den kinesiske internett-veteranen, Fang Xingdong, som skrev på sin WeChat-konto at Ma i praksis vil være lederen av selskapet så lenge han er partner på livstid.

Han underbygger videre ved å vise til at dette er den tredje oppsigelsen Ma har vært gjennom, etter han trakk seg som president i 2006 og som administrerende direktør i 2013.