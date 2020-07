Stordalen og Strawberry går rett til topps på støttelisten

Det kommer frem av Skatteetatens register at Strawberry søndag 12. juli har blitt tildelt kontantstøtte på 131 millioner kroner.

Støtten er altså fordelt på bakgrunn av inntektsbortfallet under coronakrisen og fordeles 48 millioner kroner for april, 47 millioner kroner for mai, mens 35 millioner kroner ble tildelt for mars.

Fra Skatteetatens nettsider kommer det frem at kompensasjonsordningen sikter til de foretakene med stort omsetningsfall som følge av coronakrisen, med hensikt om å forhindre konkurser.

Registeret viser at det totalt for mars, april og mai har blitt tildelt nærmere 4,3 milliarder kroner fordelt på rett over 56.000 mottakere, på bakgrunn av ordningen.

Mager trøst

Kontantstøtten kan være en mager trøst for Stordalen, med tanke på at omsetningen for de tre månedene i fjor lå på over 1,2 milliarder kroner, mens den i år lå på 532 millioner kroner.

Dette tilsvarer et bortfall på over 56 prosent.