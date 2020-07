J.P. Morgan er bull på eiendomsaksjer

Ifølge MarketWatch er investeringsbanken J.P. Morgan bull på eiendomsaksjer, som har fått juling i kjølvannet av coronapandemien, med rundt 20 prosent nedgang.

I et analysenotat skriver den amerikanske storbanken at direkteavkastningen for eiendomsaksjer på 3,5 prosent er bærekraftig på nåværende tidspunkt.

ETF'en IShare U.S. Real Estate er hittil i år ned 15 prosent, mens den brede S&P 500-indeksen er bare ned minus 1 prosent i samme periode.

I analysen trekker J.P. Morgan frem Simon Property Group, Ventas, Brandywine Realty Trust, Four Corners Property Trust og Kennedy-Wilson Holdings, som gode aksjer å kjøpe.