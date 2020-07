Slik mener investeringsdirektøren at du bør plassere pengene dine

Etter et børskollaps på over 30 prosent i mars, har aksjemarkedet hentet seg inn igjen, og er nå ned 10,7 prosent hittil i år.

Likevel ligger Oslo Børs langt bak Wall Street, der S&P 500-indeksen kun er ned 1,0 prosent hittil i år, og Nasdaq-indeksen har snudd helt om og er opp 16,9 prosent i tilsvarende periode.

Aksjemarkedet preges av usikkerhet, frykt og grådighet. Likevel økte privataksjonærenes andel på Oslo Børs til 4,35 prosent i kjølvannet av coronakrisen. Det er det høyeste nivået siden 2005. Det store spørsmålet blir da hvordan man skal plassere pengene sine.

Få alternativer

Investeringsdirektør i SEB, Hans Kristian Hals, viser til at alternativene til aksjemarkedet er begrenset. Når investorer får valget mellom null i statsrenter eller avkastning i aksjer, eiendom og private equity, vil flere bevege seg mot aksjer, mener han.

– Det er utrolig vanskelig å forutsi hvilken retning markedet skal ta, men det er veldig mange som nå sitter på sidelinjen og sier det er for dyrt. De har sagt det har vært dyrt over en lenger periode, mens aksjemarkedet har hatt en kraftig oppgang. Markedet vil mest sannsynlig være høyere om 12 måneder, men kan falle på kort sikt. Derfor anbefaler vi å gå inn med friske penger gradvis, sier Hals til Finansavisen.

God balanse

Investeringsdirektøren trekker ikke frem enkeltaksjer, men viser til at laksesektoren og bankaksjer kan være gode kjøp når økonomien åpner opp igjen etter coronakrisen.

I tillegg mener Hals at oljeprisen skal opp på sikt ettersom det tar tid å få opp produksjonen igjen.

Han anbefaler også oljeselskaper med god balanse, solid kontantstrøm og trygg likviditet. Samtidig advarer han mot oljeservice og andre oljeselskaper med svak balanse.

ET GODT STED Å VÆRE: Investeringsdirektøren er positiv til laksesektoren Foto: Anders Horntvedt

Teknologi og helse

Hals mener investorer bør sitte på en bred portefølje. Samtidig argumenterer han for at alle bør eie aksjer som er innenfor teknologi- og helsesektoren.

– Teknologi og helse er sektorer som skal vokse på lang sikt, og disse bør man alltid ha i porteføljen sin. Oslo Børs er en smal børs og langsiktige investorer bør diversifisere seg gjennom å satse på flere markeder og valutaer. Vi anbefaler å ha 50 prosent av investeringene utenfor Norge og Norden, forklarer Hals videre.

Han legger til at Asia kan være et lurt sted å plassere pengene sine, og peker på at miksen av sektorer er annerledes enn på Oslo Børs.

I tillegg forklarer Hals at at konsekvensene av en svak krone, som vi nå ser under coronakrisen, vil bli svekket gjennom å satse på flere valutaer. Derfor understreker han at det kan være lurt å inkludere flere valutaer i porteføljen, for å unngå en valutasmell.