Etter en deprimerende måned i mars, har aksjemarkedet hatt en enestående innhenting av fallet. S&P 500 er nærmest tilbake på lignende nivåer som før coronakrisen, etter å ha hentet inn over 40 prosent siden mars. Lignende parareller finner man også i Europa og Asia.

Under det internasjonale krasjet i mars tok de mest velstående kundene hos den sveitsiske banken UBS opp lån for å plassere flere milliarder dollar inn i aksjemarkedet.

Milliardærklientene selger seg nå ut med store gevinster etter rallyet som har fulgt etter coronakrisen. Det sier verdens største formuesforvalter torsdag, ifølge Reuters.



Reuters skriver videre at UBS, kjent som «bankfestningen for milliardærer», er banken til halvparten av verdens mest velstående mennesker. UBS administrerer 120 såkalte «family offices», med en gjennomsnittlig familieformue på nesten 15 miliarder kroner.

Det fremkommer av en rapport fra UBS at begynnelsen av 2020 var preget av forsiktig optimisme, og mer en to tredeler av «family offices» hadde ingen planer om å endre allokeringen av ressursene sine fra 2019.

Det kan se ut til at krasjet i aksjemarkedet gjorde at mange så muligheten til å hente ut rask profitt. Mens de tidligere så ut til å beholde allokeringen av ressurser, tok familiene nå opp gigantlån for å ta sterke posisjoner i aksjer. Det kan ha gitt gigantgevinster for familiene, som nå i stor grad trekker seg ut og plasserer ressursene sine i blant annet eiendom.