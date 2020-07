Næringsministeren støtter Aker Solutions-sammenslåing

Næringsministeren er positiv til sammenslåing mellom Aker Solutions og Kværner fremgår det i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet fredag.

- Jeg støtter sammenslåingen og mener den vil være med på å styrke selskapene. Staten ønsker en best mulig industriell utvikling for Aker Solutions og Kværner. En sammenslåing synes forretningsmessig fornuftig, og forventes å skape verdier for både staten som eier og de øvrige aksjonærene. Hovedkontoret til det nye, sammenslåtte selskapet vil være i Norge, sier næringsministeren.

Fredag morgen offentliggjorde Aker planene om en sammenslåing gjennom en fusjon av Aker Solutions og Kværner.

I forkant av fusjonen er det lagt opp til at Aker Solutions skiller ut sin virksomhet knyttet til utbygging av havvindparker og karbonfangstteknologi i egne juridiske enheter gjennom rettede emisjoner i de to nye selskapene og utdeling av aksjer til aksjonærene i Aker Solutions. De nye selskapene vil bli notert på Oslo Børs' Merkur Market, melder TDN Direkt.

Statens eierandel i de to utskilte selskapene, vil reduseres gjennom emisjoner dersom staten ikke deltar i disse. Staten vil ha anledning til å delta i emisjonene, men legger ikke opp til det, opplyses det.