45 skallselskaper har hentet 129 milliarder kroner

PRISET: Fisker er på vei mot børs og kjøpere må grave dypt i lommeboken for å kjøpe såvel bilen som aksjen. Foto: Gard Setsaas

45 skallselskaper (Special Purpose Acquisition Company – SPAC) har hentet milliarder i markedet i år. Bare i løpet av forrige uke var de ni nye.

Flere av selskapene har raskt endt opp på børs, og tilsammen har disse SPAC-selskapene, ifølge Spacinsider, hentet 13,9 milliarder dollar i markedet i år, tilsvarende 129 milliarder kroner til dagens dollarkurs.

Nikola er så langt det mest kjente selskapet, som gjennom fusjon med et SPAC, endte opp på Nasdaq på rekordtid, 4. juni i år.

Helse-SPAC

Siste selskap ut er Deerfield Healthcare Technology Acquisition Corp. (DFHTU), som i forrige uke hentet 125 millioner dollar, tilsvarende knappe 1,2 milliarder kroner. Selskapet skal ha fokus på helse og helserelatert industri.

Emisjonen til 10 dollar aksjen, vil gi selskapet et nettoproveny på 118,1 millioner dollar og ventes fullført 21. juli, fremgår det av prospektet.

Fisker verdt 27 milliarder

Mandag i forrige uke fusjonerte også el-bilprodusenten Fisker med Spartan Energy Acquisition Corp. (NYSE:SPAQ), støttet av Apollo Global Management (NYSE:APO). Fusjonen verdsatte Fisker til 2,9 milliarder dollar og er ventet fullført i 4. kvartal, melder Marketwatch.

CEO David Kudla, Mainstay Capital Management, sier til nettstedet at Fisker nyter godt av kursutviklingen i Tesla og PR-vinden til Nikola, men om det kan bli lønnsomt, med en elbil til 40.000 dollar, det gjenstår å se.

Et SPAC-selskap er et selskap som ikke har en faktisk virksomhet før det kjøper eller fusjonerer med et annet selskap.