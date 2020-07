To aksjetips fra Kristian Falnes – anbefaler Next Biometrics og Helgeland Sparebank

SUKSESSINVESTOR: Tidligere Skagen-forvalter Kristian Falnes mener det er grei risk/reward i Next Biometrics.

SUKSESSINVESTOR: Tidligere Skagen-forvalter Kristian Falnes mener det er grei risk/reward i Next Biometrics.

Etter at Kristian Falnes ga seg som forvalter i Skagen Fondene, har han tjent store penger som privatinvestor. I fjor skuffet han inn et overskudd på 43 millioner kroner etter at aksjeporteføljen ga en avkastning på 11,2 prosent.

I tirsdagens utgave av nyhetsbrevet BørsXtra i regi av Lars Brandeggen, som når ut til cirka 12.000 lesere, ga Kristian Falnes to aksjetips. Han omtaler selv begge tipsene som litt «odde».

Under følger aksjetipsene med begrunnelse:

1. Next Biometrics

«Gjennomførte nettopp en "kriseemisjon" på 2 kr/aksje og hentet inn ca 60 mill. Market cap p.t. er ca 150 mill. Selskapet har skuffet i lang tid og er en såkalt "fallen angel". Fremførbart underskudd og innbetalt kapital (som kan returneres skattefritt) er på langt over en milliard. Selskapet har fått ny ledelse og styre og skal fokusere på salg. Har liten innsikt i hvordan konkurranseposisjonen er i forhold til andre biometrileverandører, men det skal ikke rare kontrakten til før kursen dobles fra dette nivået. Virker som en grei risk/reward (lang "gratis" opsjon). Disclaimer: Har ikke vært aksjonær før emisjonen, men deltok i emisjonen med ca. 540.000 aksjer og har rundet av posten til 800.000 aksjer etterpå.»

2. Helgeland Sparebank

«Bokført ek/bevis er ca 125 kr etter Frende-transaksjonen. Sparebanken har forpliktet seg til å kjøpe 20% av banken til 80% av bokført egenkapital i løpet av neste halvår (emisjonskurs blir dermed ca. kr. 100,- hvis ingen lik detter ut av skapet). Banken prises nå under 60% av egenkapitalen og har fornuftig soliditet etter transaksjonen med Sparebanken Nord-Norge er gjennomført. På lengre sikt er det rimelig opplagt at Sparebanken Nord-Norge kjøper hele banken. Disclaimer: Selskapet mitt eier 90.000 bevis - kjøpte nettopp 5.000.»