Fredriksen-selskap leverer blodrød bunnlinje

John Fredriksen-dominerte Axactor fikk omsetning på 28,7 millioner euro i andre kvartal, en nedgang fra 72,4 millioner euro i tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet (EBIT) endte på minus 32,6 millioner euro, en nedgang fra 23,8 millioner euro i pluss andre kvartal året før.

Resultatet etter skatt kom inn på minus 44,4 millioner euro, en nedgang fra 6,2 millioner euro i pluss året før. Det tilsvarer et tap pr. aksje på 0,14 euro, en nedgang fra 0,03 euro pr. aksje i pluss året før.

Fersk konsernsjef ser lys fremtid

I løpet av kvartalet ble Johnny Tsolis utnevnt som permanent konsernsjef. I den forbindelse sa styreleder Glen Ole Rødland at inkassoselskapet fokusert på vekst og å få en viss masse.

Selskapet vil fremover gå inn i en ny fase hvor avkastning på kapital, lønnsom vekst og å utbetale utbytte til investorene vil være hovedprioriteringene.

– Vi har vært i full drift for skyldnere, kunder og samarbeidspartnere gjennom en veldig utfordrende periode. Tallene for juni viser at markedene våre har snudd, og med mindre vi får en ny fase med lignende lockdown-tiltak, forventer vi forbedret NPL-samling og høyere 3PC-aktivitet i andre halvår. Kostnadstiltakene vil også forbedre inntektene våre fremover, sier konsernsjef Tsolis.

Axactor (Mill. euro) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 28,7 72,4 Driftsresultat -32,6 23,8 Resultat før skatt -46,9 9,8 Resultat etter skatt -44,4 6,2