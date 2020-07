– Stimulipakkene vil gi hyperinflasjon og økonomisk kollaps

«Kobraeffekten» er et uttrykk fra India der ledelsen i Dehli utbetalte dusør for hver døde kobra som ble levert inn, siden det var så mange av de. Det førte etterhvert til at de ble avlet opp og ledelsen avsluttet programmet. Da slapp oppdretterne kobraene ut i det fri og vipps så eksploderte bestanden.

Økonomen Larry McDonald mener at kobraeffekten utspiller seg i dagens globale økonomi. Ifølge han er det er store utilsiktede konsekvenser av dagens offentlige politikk og inngrepene politikerene gjør i økonomien.

– Det har blitt delt ut enorme finanspolitiske stimulipakker for å redde økonomien, men det kan føre til en kobraeffekt som vil forårsake hyperinflasjon og økonomisk kollaps, sier McDonald, melder MarketWatch.

Han følger opp med at hvis regjeringen skulle finne ut at en slik kollaps er nært forestående, så vil en endring i den økonomiske politikken slenge flere verdensøkonomier ut i en monetær deflasjon.

– Grunnleggende økonomiske forutsetninger eller strukturer er mye mer flytende enn det beslutningstakerne forventer og derfor vil resultatet være katastrofalt og utenkelig, sier McDonald uten å gå dypere inn i spesifikke forutsetninger og strukturer.