PE-giganten Blackstone doblet overskuddet

Det amerikanske Private Equity-selskapet Blackstone leverte en omsetning på 2,52 milliarder dollar i andre kvartal, viser selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte PE-giganten en omsetning på 1,49 milliarder dollar i samme kvartal i 2019.

Resultat etter skatt endte på 1,35 milliarder dollar, opp fra 647 millioner dollar i andre kvartal foregående år. Pr. aksje ble resultar på 0,81 dollar, opp fra 0,45 dollar.

– Det var et sterkt kvartal for selskapet vårt til tross for volatiliteten i markedet, sier adm. direktør og styreleder Stephen Schwarzman i en kommentar.

– Vi er veldig godt posisjonert for å navigere veien videre med vår langsiktige engasjerte kapitalmodell og en bransjerekord på 156 milliarder dollar i likvide eiendeler, fortsetter han.

FORNØYD: Adm. direktør Stephen Schwarzman er fornøyd med selskapets prestasjon i 2. kvartal. Foto: David Dee Delgado