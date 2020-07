Buffett-favoritt leverer resultat langt over forventning

I årets første kvartal hadde selskapet driftsinntekter på 7,7 milliarder dollar, mot 10,8 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Det var lavere enn analytikernes forventning på 8,15 milliarder dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.

Det la også frem et resultat på 0,29 dollar pr. aksje i andre kvartal, ned fra 2,07 dollar pr. aksje året før. Selv om inntektene skuffet, leverte selskapet et resultat langt over forventning, som var på 0,11 dollar.

Selskapet har hatt en negativ børsutvikling og aksjen er ned 22,4 prosent så langt i år til 96,6 dollar.

Gjennombrudd i Kina

I midten av juni ble American Express den første utenlandske aktøren med tillatelse til å prosessere korttransaksjoner i lokal valuta i Kina, ifølge Bloomberg.

American Express vil møte sterk konkurranse fra store innenlandske aktører og et veletablert marked for mobilbetalinger. Som en del av fase-1 avtalen med USA forpliktet Kina seg til å åpne opp for at kortselskaper fikk tilgang til det kinesiske markedet.

Den kinesiske sentralbanken har gitt lisensen til American Express sin joint venture i Kina Express (Hangzhou) Technology Services Co.

American Express har i lang tid vært en av de største investeringene til Warren Buffetts Berkshire Hathaway, med en eierandel i kortselskapet på 18,8 prosent verdt over 15 milliarder dollar.