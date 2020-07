Investeringsbanken Morgan Stanley tror på rally for europeiske aksjer

I forrige uke ble de 27 medlemslandene i EU enige om en krisepakke verdt 750 milliarder euro, etter det lengste europeiske toppmøte noensinne.

Morgan Stanley skriver i et analysenotat tirsdag at det kan gi et rally på 10 prosent for europeiske aksjer, ifølge CNBC.

Investeringsbanken mener krisepakken er en «game changer» for Europa når det gjelder å håndtere den nåværende økonomiske krisen, men også for å hindre en langvarig frykt for oppløsning av unionen.

«Vi ser muligheter for at europeiske aksjer skal slå globale sammenlignbare aksjer med 10 prosent, ledet av perifere indekser», skriver en Morgan Stanley-analytiker.

Siden årsskiftet er Europe STOXX 600 ned rundt 11 prosent, mens S&P 500 i samme periode bare er ned 1 prosent.

«Større samhold»

Aksjestrateg Chris Dyer i Eaton Vance uttalte til CNBC mandag at han også tror europeiske aksjer vil slå amerikanske.

«Det vi ser i Europa er større samhold, men det i USA er mer politisk usikkerhet som kommer».



Han trakk også frem at USA fortsatt kjemper med den første bølgen av coronaviruset og det er det landet i verden med høyest antall smittetilfeller. I tillegg kommer presidentvalget om mindre enn 100 dager.

Venter katastrofal inntjening

Selv om nyheten om ytterligere finanspolitisk stimulans i Europa vil ha en positiv effekt i markedet, har endel analytikere også advart mot at resultatsesongen sannsynligvis vil vise hvor vanskelig det er å tjene penger.

«Europas politiske respons har vært bedre enn markedene hadde ventet. Når det er sagt forventer vi en dyp inntjeningsresesjon og en treg innhenting i eurosonen», skrev en UBS-analytiker i forrige uke.

Investeringsbanken forventer at inntjeningen for europeiske aksjer vil falle med 39 prosent i 2020.