ECB vil at bankene stenger utbyttekranen til 2021

INGEN UTBYTTE: ECB anbefaler bankene å vente med utbytte til 2021. Her er ECBs hovedkvarter i Tyskland Foto: Bloomberg

Den europeiske sentralbanken (ECB) anbefaler europeiske banker å vente med utbytte eller tilbakekjøp av egne aksjer til 2021, ifølge TDN Direkt.

Bakgrunnen er at sentralbanken ønsker at bankene skal bevare kapitalen. Anbefalingen kommer etter at ECB tidligere anbefalte bankene å vente med utbytte til oktober.

«Når usikkerheten som krever denne midlertidige og eksepsjonelle anbefalingen avtar, kan banker med bærekraftige kapitalposisjoner vurdere å gjenoppta utbytte», skriver ECB ifølge nyhetsbyrået.

ECB vil likevel vurdere om anbefalingen fortsatt er relevant i fjerde kvartal. Sentralbanken vil igjen ta hensyn til den økonomiske situasjonen, det finansielle systemets stabilitet og påliteligheten til kapitalplanleggingen.