Cashet nylig inn 100 mill. dollar på shortsalg: – Vi er i en gullalder for svindel

Jim Chanos har gjennom flere år vært en guru innenfor shortsalg av aksjer, og er grunnleggeren av Kynikos Associates, et New York-basert selskap som spesialiserer seg på shortsalg.

Nylig cashet den rutinerte investoren inn 100 millioner dollar i gevinst fra et Wirecard-salg og er ikke nådig når han omtaler markedet, samt flere enkeltselskaper, i et intervju med Financial Times.

Chanos mener at vi er i en «gullalder for svindel» og begrunner utsagnet med at det nåværende markedsklimaet, samt Trumps politikk, er en «post-sannhet-politikk, et spill der man kan mikse og trikse med sannheten».

Mannen fra Wisconsin kan være verdt å lytte til ettersom selskapet hans, Kynikos Associates, har levert en snittgevinst på 22 prosent hvert år de siste 35 årene. Det er det dobbelte av S&P 500-indeksen, ifølge Financial Times.

Wirecard-seier og Teslakritikk

Chanos har landet flere kjente avtaler og ble kjent som «Darth Vader of Wall Street» etter at han tjente en formue på shortsalget av energigianten Enron for et par tiår siden.

Nylig tjente han, ifølge kilder til Financial Times, ni sifre på å shorte den tyske Wirecard-aksjen før den kollapset. Chanos beskriver det hele som bittert fordi «shortselgere holder ut i uker og måneder med elendighet før du kanskje har det bra i noen korte timer og dager».

«Katastrofekapitalisten», som Chanos også blir kalt, vurderer også å kaste seg inn i en shortposisjon i Tesla.

«Elon Musk har et personlig håp og en drøm om et bullish-marked», sier Chanos i intervjuet med Financial Times, og legger til «Tesla har en kultur for bedrag og det gjenspeiler seg i regnskapet deres».