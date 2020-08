Halvert omsetning og resultatsmell for Harley-Davidson

Den amerikanske motorsykkelprodusenten Harley-Davidson leverte en omsetning på 865 millioner i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte motorsykkelgiganten en omsetning på 1,63 milliarder dollar i andre kvartal i 2019. Det tilsvarer en nedgang på 47 prosent.

Inntektene fra motorsykkelvirksomheten endte på 669 millioner, en kraftig nedgang fra 1,43 milliarder i andre kvartal i 2019. Selskapet skriver at produksjonen av motorsykler ble stanset i mesteparten av kvartalet som følge av coronapandemien, som har ført til tapte inntekter.

Forhandlere av motorsykler måtte også midlertidig stenge, som svar på restriksjonene rundt viruset. Mot slutten av kvartalet hadde imidlertid 93 prosent av forhandlere gjenåpnet, opplyses det.

Resultat etter skatt kom inn på minus 92,2 millioner dollar, ned fra et overskudd på 195 millioner i samme periode i 2019. Pr. aksje endte resultatet på minus 0,6 dollar, sammenlignet med et overskudd på 1,23 dollar pr. aksje foregående år.

Til tross for et krevende kvartal for motorsykkelgiganten er adm. direktør Jochen Zeitz fornøyd med selskapets prestasjoner.

– Jeg er veldig fornøyd med våre prestasjoner i disse tider med ekstraordinære utfordringer og usikkerhet, sier Zeitz i en kommentar.