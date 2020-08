Knallresultat for PE-gigant

KVARTALSTALL: Apollo Global Management leverte sterke andrekvartalstall. Her adm. direktør Leon Black.

KVARTALSTALL: Apollo Global Management leverte sterke andrekvartalstall. Her adm. direktør Leon Black. Foto: Demetrius Freeman

– Til tross for et fortsatt volatilt marked i andre kvartal, leverte Apollo nok en gang sterk vekst for våre investorer, noe som styrket verdien av våre integrerte globale investeringsplattform, sier grunnlegger, adm. direktør og styreleder Leon Black i en kommentar.

Private Equity-selskapet Apollo Global Management leverte en omsetning på 1,51 milliarder dollar i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte den amerikanske PE-giganten en omsetning på 636 millioner dollar i andre kvartal i 2019. Det tilsvarer en økning på 136 prosent.

Resultat etter skatt kom inn på 446,3 dollar, eller 1,84 dollar pr. aksje. I samme periode foregående år rapporterte selskapet et overskudd på 164,8 millioner dollar, eller 0,75 dollar pr. aksje.

– Jeg er stolt av hva organisasjonen vår har oppnådd dette kvartalet, sier grunnlegger Josh Harris i en kommentar.

Apollo Global Management (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 1.508 636,6 Driftsresultat 805,6 294,1 Resultat før skatt 1.139 359,1 Resultat etter skatt 446,3 164,8

Grunnlagt i 1990 av Leon Black, Josh Harris og Marc Rowan.

Ledes av adm. direktør og styreleder Leon Black.

Hovedkontor i New York City, med ytterligere kontorer i Nord-Amerika, Europa og Asia.

Forvalter mer enn 400 milliarder dollar på tvers av selskapets virksomheter.

Sterk innhenting

I første kvartal kvartal leverte Apollo et resultat etter skatt på minus 996 millioner dollar.

Det dundrende underskuddet i første kvartal var et resultat av coronapandemiens virkninger på PE-gigantens virksomheter og porteføljeselskaper, skriver Wall Street Journal. Blant annet tapte selskapet enorme summer da aksjen til forsikringsselskapet Athene, hvor Apollo eier 35 prosent av alle utestående aksjer, halverte seg i februar.

Til tross for en sterk innhenting i andre kvartal, foreventer selskapet betydelige svingninger i markedet i nærmeste fremtid, drevet av coronapandemien og en rekke andre hendelser som gjør 2020 til et enestående år.

– Vi tror det vil være volatilitet ettersom markedet absorberer at selskaper rapporterer inntekter noe lavere enn forventet. Du har betydelig volatilitet rundt covid-19, rundt det politiske miljøet i USA og forholdet mellom USA og Kina, sier Harris.

Les kvartalsrapporten her.