Morgan Stanley-rådgiver erkjenner å ha stjålet 55 millioner fra eldre klienter

Michael Carter, tidligere rådgiver i Morgan Stanley, er tiltalt for bedrageri og å ha stjålet rundt 6 millioner dollar, eller 54,4 millioner kroner fra eldre klienter.

Ulovlighetene skal ha skjedd over en periode på 12 år.

– Over en årelang periode har Michael Carter begått et skamløst plott der han har lurt kunder hvis investeringer han var ment å beskytte, sier Robert Hur, distriktsadvokat i Maryland, i et notat CNN.

– Da bedrageriet ble avslørt betalte Carter enkelte av kundene fra andre kunders kontoer, melder CNN.

Erkjenner skyld

Carter skal ha stjålet penger fra flere kunder, deriblant et eldre par som hadde spart penger til college for sine barnebarn. I tillegg har han «stjålet fra venner og familie som han skal ha brukt til å leve et utagerende liv med luksusbiler og store hjem,» heter det i en melding fra Securities and Exchange Comission.

Carter har erkjent at han er skyldig i bedrageriet.

I 2019 ble rådgiveren sparket fra selskapet etter anklager om å ikke ha forvaltet pengene til klientene på en god måte. Carter er ikke lenger lisensiert til å jobbe som megler eller rådgiver.

25 år i fengsel

Den tidligere Morgan Stanley-rådgiveren skal ha forfalsket dokumenter for å overføre penger fra klienters kontoer til seg selv, skriver CNN.

Bedrageriet gikk ut på å selge sikkerhetslovnader uten kundenes godkjennelse og deretter styrte han midlene mot egne kontoer. Carter skal i tillegg ha tjent nesten 1,5 millioner dollar, eller 13,6 millioner kroner, på ikke-autoriserte overføringer fra eldre klienter.

Rådgiveren kan få opptil 20 år i fengsel for overtredelsene og 5 år for bedrageriet. Han må i tillegg betale 4,4 millioner dollar, eller 40 millioner kroner, alt han har tjent på de ulovlige overføringene.