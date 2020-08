Handelsbanken informerte ikke kundene

– Gitt at de er i en omstillingsfase, så kunne de unngått tvilen som dukker opp nå ved å bare sette ned prisen. Og hvis det virkelig skjer så store endringer i fondet, så er det ikke noe problem å legge det ned midlertidig, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, om forvaltningen av fondet Handelsbanken Norge. Han legger videre til:

– Det er merkelig at Handelsbanken ikke har sett det selv.

Til tross for at fondet hadde tilnærmet lik active cost som hva DNB ble dømt for, mener Christian Dahl, direktør for markets og wealth management i Handelsbanken Norge, at fondet var godt egnet til å levere meravkastning i perioden.

– Ved starten av omleggingsfasen i mars 2019, ble fondskundene informert om at fondet ville være lite egnet til å levere meravkastning de neste 15 månedene?

– Kunder av fondet er informert om at fondet er egnet for minst fem års sparehorisont. De ble på vanlig måte informert om forvalterbyttet. Det finnes imidlertid ingen tradisjon for at fond i forkant informerer om hvilke endringer de planlegger å gjøre i porteføljen. Heller ikke vi gjør det, sier Dahl.

Ser ikke DNB-sammenheng

– Generelt er det en trend med lavere active cost og mer aktiv forvaltning for de som er aktive internasjonalt. Gitt erfaringene fra DNB-saken, har dere ikke lært?

– Vi klarer ikke å se sammenhengen med DNB-saken. Handelsbanken Norge er aktivt forvaltet fond med lang sparehorisont, store svingninger mot indeks og normal historisk aktiv andel på 35 til 45 prosent. Unntaket var 2019, hvor det ble tatt grep for å bygge ny portefølje til beste for kundene. Tracking error på over 5 i alle perioder, unntatt den Finansavisen fokuserer på, forteller det samme, sier Dahl.

– Selges dette produktet til kunder som ikke følger nøye med, for eksempel lite sofistikerte pensjonister?

– Antydningen i spørsmålet ligger langt fra hvordan vi jobber, sier Dahl.