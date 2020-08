Investeringsbank har tapt 102 millioner på tre år

I 2019 solgte meglerhuset Beringer Finance hele virksomheten i Oslo til Bryan, Garnier & Co, en investeringsbank som har sin kundebase i teknologibaserte selskaper på jakt etter kunnskap og kapital.

Men de seneste tre årene har Oslo-kontoret tapt henholdsvis 77, 19 og 13 millioner kroner. Investeringsbanken, med hovedkontor i London, står derfor overfor en svært tøff oppgave – nemlig å gjøre Oslo-kontoret lønnsomt.

Restrukturering koster

I 2018 la Beringer ned meglervirksomheten i Oslo for å kunne konsentrere seg om å bli best på Corporate Finance. Det førte til betydelige restruktureringskostnader, noe regnskapet for 2019 er sterkt preget av:

«Restruktureringen førte til større utgifter enn forventet. Virksomheten gjennomgikk flere kostnadsbesparende tiltak i løpet av 2019 som førte til noen ekstra omstruktureringskostnader», skriver styret i årsberetningen.

Til tross for det er ledelsen i selskapet optimistisk til fremtiden. Ifølge årsberetningen vil de kostnadsbesparende tiltakene slå ut i regnskapet for 2020, og Bryan, Garner & Co. forventer at selskapet vil gå i break-even dette året.

Tradisjonsrik eierhistorie

Fondsfinans var en legendarisk finansinstitusjon som ble etablert av finansgründerne Kjell Chr. Ulrichsen og Erik Must på 1970-tallet.

Men etter at meglerhuset hadde sin storhetstid på 1980-tallet, gikk det verre for Ulrichsen og Must. Nå har selskapet måttet se ABG Sundal Collier, Arctic Securities og Pareto Securities ta over markedet de en gang kontrollerte 20 prosent av.

I 2016 solgte Must sine siste aksjer i selskapet, og samme år fusjonerte Fondsfinans med investeringsbanken Beringer Finance. Heller ikke de klarte å snu selskapet om til hva Fondsfinans en gang var, og etter to år i eierskap måtte også de heise det hvite flagget.

Nå er det Bryan, Garner & Co. som skal ta den tidligere finansinstitusjonen tilbake til nye høyder.