HAR ERFARING: Advokat Jens-Henrik Lien (t.v), her avbildet med kollega Steinar Mageli fra advokatfirmaet Mageli, tror Handelsbanken Norge-kundene kan nå frem med prisavslag. Her fra rettsaken mot DNB i Oslo tingrett november 2017. Foto: NTB scanpix

Etter Finansavisens avsløringer av Handelsbanken Norges forvaltning de siste 15 månedene, forventer advokat Jens-Henrik Lien i advokatfirmaet Mageli at Handelsbanken tilbyr kundene et passende prisavslag.

– Det som skiller dette tilfellet fra DNB-saken er tilsynelatende først og fremst at det er tale om en periode på 15 måneder, mot fem år i DNB-saken, sier Lien, og legger til:

– Samtidig er det på det rene at fondet til enhver tid skal forvaltes i tråd med mandatet. Etter mitt syn fremstår det som sannsynlig at kundene i Handelsbanken vil kunne nå frem med et krav om prisavslag for den aktuelle perioden, sier Lien.

Sammen med Steinar Mageli fra samme firma førte Lien saken for Forbrukerrådet mot DNB Asset Management. Saken endte som kjent med at Forbrukerrådet til slutt vant i Høyesterett.

Beror på dokumentasjonen

– Rettslig sett er det et spørsmål om Handelsbanken har forvaltet fondet i tråd med den avtale som er inngått med andelseierne kollektivt, sier Lien.

Hva som er avtalt vil, etter Høyesteretts dom i DNB-saken, bero på innholdet i vedtekter, øvrig fondsdokumentasjon og andre omstendigheter, så som størrelsen på forvaltningshonoraret.

Handelsbanken Norge har under forvaltningsperioden på 15 måneder tatt et av de høyeste honorarene blant aktivt forvaltede fondene i Norge, på 2 prosent.

Dersom fondet er forvaltet i strid med avtalen – mindre aktivt enn hva andelseierne kunne forvente – er det et mislighold som igjen danner grunnlag for prisavslag.

– Med forbehold om at jeg ikke kjenner fondsdokumentasjonen for Handelsbanken Norge i detalj, fremstår det som nokså klart at Handelsbanken ikke innenfor et alminnelig aktivt forvaltningsmandat kan forvalte fondet over tid med en aktiv andel på 13–14 prosent og samtidig ta betalt 2 prosent pr. år i honorar, sier Lien.

Lave måltall

Beregninger foretatt av Morningstar gjennom analyseplattformen Morningstar Direct, som senere er bearbeidet av Finansavisen, tilsier en gjennomsnittlig aktiv andel på 13,83 prosent i perioden 31.03.2019-30.06.2020. Den aktive andelen viser prosentvis hvor stor andel av en fondsportefølje som avviker fra referanseindeksen.

Handelsbanken har informert Finansavisen om at banken selv har levert inn måltall for aktiv andel som er noe høyere enn hva Finansavisen har mottatt fra Morningstar Direct. Tar man gjennomsnittet av Handelsbankens målinger som banken selv har sendt inn til Morningstar, tilsvarer det en gjennomsnittlig aktiv andel på 15,96 prosent i samme periode.

- AKTIVT FORVALTET FOND: Christian Dahl, leder for markets og wealth management i Handelsbanken Norge. Foto: Handelsbanken

– Dette fondet har vært, er, og vil være et aktivt langsiktig forvaltet fond som vi forvalter i tråd med det vi har lovet kundene. Det har over tid hatt en høy aktiv andel og store avvik mot referanseindeksen. Så stemmer det at fondet, i tråd med hva vi har rapportert til kundene, har hatt en lavere aktiv andel en periode i 2019. Dette skjedde fordi ny forvalter ville bygge en ny portefølje til beste for kundene. Dette viser med tydelighet at fondet er aktivt forvaltet. Historisk har typisk aktiv andel variert fra 30 til 60 prosent, mens den i dag ligger på 28 prosent. Økonomisk uro som følge av pandemien har naturlig nok bremset farten i økningen, men både trenden så vel som den lengre historikken er klar, sier Christian Dahl, direktør for markets og wealth management i Handelsbanken Norge.

Tallene Handelsbanken fremsetter er fortsatt lavere enn hva som anses for å være passende terskel for active share i Norge, på 30 prosent.