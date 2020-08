Exact, Andfjord og Pexip er årets nynoteringsvinnere

SØTT OG SURT: Noteringen av Andfjord Salmon på Oslo Børs ble en suksess for investorer som var med i emisjonen, men ikke for dem som har kjøpt på børs. Her med styreleder og gründer Roy Bernt Pettersen med bjella.

SØTT OG SURT: Noteringen av Andfjord Salmon på Oslo Børs ble en suksess for investorer som var med i emisjonen, men ikke for dem som har kjøpt på børs. Her med styreleder og gründer Roy Bernt Pettersen med bjella. Foto: Iván Kverme

Til tross for coronakrise, har 2020 vært et gnistrende år for børsnoteringer. Allerede midt i sommerferien var det tatt opp 14 nye selskaper til notering på Oslo Børs – nær det samme som i hele 2019, og ikke langt bak toppåret 2017, da det totalt ble tatt opp 21 nye selskaper.

Avkastningen har også vært knallsterk for mange av nykommerne – men bare for de investorene som har vært med på emisjonen.

Investorer som ventet med å kjøpe til aksjene kom på børs, har i hovedsak endt opp med tap.

Årets børsnykommere Selskap Børs IPO-kurs Børskurs Siste kurs Endring fra IPO til første dag Endring fra første dag Endring fra IPO ELOP Merkur Market 6,00 5,25 5,30 −12,48% 0,93% −11,67% Sikri Holding Merkur Market 71,25 90,00 92,50 26,32% 2,78% 29,82% EXACT Therapeutics Merkur Market 5201,00 7956,00 38,00 52,97% 19,41% 82,66% Mercell Holding Merkur Market 6,75 8,25 7,79 22,22% −5,58% 15,41% ayfie Group Merkur Market 2,00 2,60 2,45 30,00% −5,77% 22,50% Aker BioMarine Merkur Market 115,85 104,70 89,50 −9,62% −14,52% −22,74% Andfjord Salmon Merkur Market 40,00 59,10 56,50 47,75% −4,40% 41,25% Ice Fish Farm Merkur Market 33,50 36,60 34,35 9,25% −6,15% 2,54% Pexip Holding Oslo Børs 63,00 87,50 84,00 38,89% −4,00% 33,33% Romsdal Sparebank Merkur Market 0,00 110,00 114,90 - 4,45% - Cloudberry Clean Energy Merkur Market 11,10 15,00 11,49 35,12% −22,96% 4,09% Northern Ocean Ltd. Oslo Børs 0,00 26,10 6,10 - −76,63% - Quantafuel Merkur Market 0,00 205,00 22,50 - 9,76% - BW Energy Limited Oslo Børs 24,40 24,15 17,17 −1,02% −28,90% −29,63% Oslo Børs

All oppgang før børs

Investorer som hadde som strategi å kun investere i emisjonene i forkant av børsnoteringene, har i snitt tjent 15,2 prosent på investeringene sine. Investorene som derimot hadde som strategi kun å kjøpe første børsnoteringsdag, har i gjennomsnitt tapt 9,4 prosent.

Årets beste børsnotering står biotekselskapet Exact Therapeutics bak. Selskapet har Stein Erik Hagen og Sundt-familien på eiersiden, og var kraftig overtegnet allerede før børsnoteringen etter at selskapsverdien hadde steget 250 prosent på halvannet år i forkant av noteringen.

TIDLIG UTE: Stein Erik Hagen var med Exact før de ble notert på børsen, og har fått med seg hele oppgangen. Foto: NTB Scanpix

Exact er opp 82,7 prosent fra emisjonen, men av dette steg aksjen 53 prosent fra emisjon til første børsdag, mens investorene som satset pengene sine første børsdag, kun har tjent 19,4 prosent.

Totalt har åtte av 11 aksjer steget fra emisjon til første børsdag.

Øvrige nynoteringer har ikke gjort noen noteringsemisjon.

Nedgang på børs

Også oppdrettsselskapet Andfjord Salmon og videokonferanseselskapet Pexip har steget kraftig fra emisjonskursen – henholdsvis 41,3 og 33,3 prosent. Men felles for begge to er at hele oppgangen, og mer til, skjedde mellom emisjonen og første noteringsdag. Den som kjøpte til sluttkurs første børsdag, sitter i dag med et tap på henholdsvis 4,4 og 4,0 prosent.

SUR PÅ BØRSEN: Konsernsjef Odd Sverre Østlie i Pexip har bidratt til gevinst for investorer som tegnet i emisjonen, men tap for de som har vært med selskapet på børs. Foto: Pexip

Det samme gjelder en fersk nykommer som Ayfie Group. Kursen er opp 22,5 prosent fra emisjonen, men ned 5,8 prosent fra sluttkurs første børsdag.

Statistikk fra Oslo Børs viser at av årets 14 børsnoteringer har hele ni aksjer falt i kurs siden første børsdag. Av de øvrige fem har fire kun steget noen få prosent.

Tre klare tapere

For de fleste av nykommerne har kursene falt etter børsnotering. Aker BioMarine og BW Energy utmerker seg ved å være de aksjene som har falt både før og etter børsnotering. Investorene som satset pengene sine i disse emisjonene, har tapt henholdsvis 22,7 og 29,6 prosent.

BØRSTAPER: Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine har medført tap både for investorene som satset i emisjonen og de som har vært med selskapet ned på børsen. Foto: NTB Scanpix

Ved kun et fåtall børsnoteringer har det lønnet seg å vente med å investere til selskapet er på børs. Dette gjelder børsens sist ankomne, Elop, som falt fra en emisjonskurs på 6 kroner til en kurs på 5,25 første handelsdag. Nå er kursen marginalt høyere. I Aker BioMarine og BW Energy ville man hatt tap uansett, men mindre tap hvis man kjøpte første børsdag.

Én aksje som drar ned avkastningen for dem som satser penger første børsdag, er Northern Ocean, som ikke gjorde noen emisjon. Kursen er ned 76,6 prosent på børs. Motsatt trekker Quantafuel opp. Selskapet gjorde ikke emisjon, men har steget 9,8 prosent på børs.