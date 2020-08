«The Rock» kjøper amerikansk fotballiga for 137 millioner

Skuespiller Dwayne Johnson, kjent som «The Rock», har sammen med investeringsfirmaet RedBird Capital Partners gått med på å kjøpe Alpha Entertainment, morselskapet til den amerikanske fotballigaen XFL for 15 millioner dollar.

Etter dagens kurs tilsvarer det 137 millioner norske kroner.

XFL er en amerikansk fotballiga bestående av åtte lag som konkurrerer på vinteren og våren, som ble etablert i 2018 og begynte å spille i 2020. Alpha Entertainment gikk konkurs i april, etter at coronapandemien førte til at fotballigaen måtte avlyses, opplyser USA Today.

Nå planlegger skuespilleren å gjenopplive ligaen, etter at lagene kun rakk å spille fem kamper.

– Med stolthet og takknemlighet for alt det jeg har bygget med mine egne to hender, ser jeg frem til å lage noe spesielt for spillerne, fansen og alle involverte for fotballkjærlighet, sier Johnson til ESPN.

Det var opprinnelig planlagt at selskapet skulle auksjoneres mandag 3. august, før Johnson og de involverte partene ble enige om transaksjonen.

XFL-sjefen er imidlertid fornøyd med utfallet.

– Vi er takknemlige for dagens utfall. Dette er en Hollywood-avslutning på salgsprosessen vår, og det er et spennende nytt kapittel for ligaen. sier XFL-sjef Jeffrey Pollack i en uttalelse.

Transaksjonen er ventet å ferdigstilles 21. august, heter det.