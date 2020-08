Paal E. Karstensen går fra Danske Bank til Credit Suisse

FLYTTER TIL SVEITS: Paal Even Karstensen begynte denne uken i Credit Suisse.

FLYTTER TIL SVEITS: Paal Even Karstensen begynte denne uken i Credit Suisse. Foto: Iván Kverme

Etter tre år som sjef i Danske Bank Wealth Management har nordlendingen Paal E. Karstensen pakket kofferten og flyttet til Sveits, nærmere bestemt Zürich.

Ifølge LinkedIn-profilen hans begynte han mandag denne uken som «Relationship manager» i Credit Suisse. Han skal være en del av bankens nordiske avdeling, og ha ansvaret for det norske markedet.

«I dag markerer et nytt kapittel i min profesjonelle karriere og et nytt eventyr for meg og min familie», skriver han på LinkedIn.

Familien flytter etter

Etter det Finansavisen kjenner til, var Credit Suisse i fjor høst i kontakt med flere i det norske finansmiljøet, på jakt etter å ansette en som kunne bygge opp en norsk kundeportefølje for banken.

Karstensens familie, som er bosatt på Nordstrand i Oslo, skal etter det Finansavisen kjenner til flytte til Zürich etterhvert.

Credit Suisse er blant Europas aller største investeringsbanker og hadde ved utgangen av fjoråret rett i underkant av 50.000 ansatte globalt.

Christiania Securities, DNB og Propr

Finanstoppen startet sin karriere som aksjemegler i Christiania Securities på 1990-tallet og klatret så på karrierestigen via Handelsbanken og SEB, før han ble meglersjef i DnB Nor i 2001. Der var han i 15 år og sluttet som sjef i Private Banking i 2016 – samme år som Panama Papers-avsløringene rystet banken.

Samme år var han med å starte boligtjenesten Propr, som fortsatt sliter med for få kunder og store underskudd. Han har fortsatt en liten eierpost i selskapet.

Etter DNB hadde han ett år i eiendomsselskapet Union Gruppen, før fikk han jobben i Danske Bank Wealth Management. Morbanken i Danmark har de seneste par årene vært sterkt preget av hvitvaskingsskandalen, uten at det har ført til noen store konsekvenser for Danske Bank i Norge.

Løvaas erstattet ham

Den nye sjefen for Danske Bank Wealth Management er Janicke Udbye Løvaas, som Finansavisen intervjuet i midten av juni. Hun tiltrådte i mai.

Ifølge skattelistene for 2018 hadde Karstensen en inntekt på 2,3 millioner kroner og null i formue.

Karstensen hadde tirsdag ikke anledning til å gi kommentarer til Finansavisen.