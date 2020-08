Kjendistungt PE-fond med ny investering i helsesektoren

VARSLET OPPKJØP: Ingrid Teigland Akay i PE-fondet Hadean Ventures uttalte allerede i april at fondet hadde flere interessante oppkjøpsmuligheter i Norden.

– CardioMech har en veldig spennende teknologi og er nok et bevis på vår hypotese om at det finnes svært interessante oppstartsselskaper innen helse i Norge, med globalt potensial, sier toppsjef Ingrid Teigland Akay i Hadean Ventures til Finansavisen.

Sammen med det statlige tidligfasefondet Investinor deltar Hadean med 2,35 millioner dollar hver i emisjonen, rundt 23 millioner norske kroner, som skal finansiere opp selskapets første kliniske studie på mennesker.

En stor strategisk og global investor, som etter det Finansavisen erfarer skal være en internasjonal helsegigant, deltar også i emisjonen.

– Vår co-investor har strategiske motiver for å delta i emisjonen, sier Akay.

Investeringen er Hadeans tiende investering siden 2018, og gjøres kun noen uker etter den forrige plasseringen i det svenske biotekselskapet Gesynta.

– Gesynta-emisjonen var på 190 millioner svenske kroner, og var den største private biotekinvesteringen i et selskap i Norden i år, sier Akay.

Den runden ble ledet av Hadean Ventures, med Industrifonden og flere andre private investorer som co-investorer. Kapitalen skal finansiere klinisk fase 2-utprøvning i pasienter.

– Holder alle muligheter åpne

CardioMech utvikler en innovativ teknologi for reparasjon av hjerteklaffene ved hjelp av en kunstig forankring som plasseres i hjertet gjennom et kateter. Metoden skal være et adskillig mer skånsomt alternativ til åpen hjertekirurgi.

Men for å komme videre var selskapet avhengig av kapital.

Emisjonen på 18,5 millioner dollar, rundt 180 millioner norske kroner, sørger nå for fremdrift. I tillegg er CardioMech den største investeringen i et privat nordisk medtekselskap i hele 2020.

– Det er en fordel å ikke åpne opp brystkassen ved slike operasjoner, sier Akay, som selv har jobbet innen kirurgi.

MEKTIGE AKSJONÆRER: PE-ikon og KKR-grunnlegger George R. Roberts er aksjonær i Hadean Ventures. Foto: KKR

– Og med de operasjonene som er testet på dyr, ser dette veldig bra ut.

– Vil selskapet trenge mer kapital?

– Ja, det er mulig selskapet henter mer kapital i fremtiden.

– Helsesektoren er «hot» om dagen. Vil en børsnotering være aktuelt?

– Vi holder alle muligheter åpne. Oppkjøp kan jo også skje, sier Akay.

Gigantisk marked

Den norske kardiotorakskirurgen Jacob Bergsland er hjernen bak produktet om å implantere et anker via kateter i stedet for en åpen hjerteoperasjon.

I 2012 kom ingeniøren Nikolai Hiorth og broren Hans Hiorth inn i selskapet, som da startet på byggingen av prototypen.

– Den første prototypen ble bygget i foreldrenes garasje, sier Akay.

Selskapet ble stiftet i 2015, og fikk da tilskudd fra Innovasjon Norge og støtte fra Skattefunn.

De norske gründerne fortsatte videreutviklingen av produktet, før de senere møtte amerikaneren Rick Nehm. Nehm møtte nordmennene mens han jobbet i et av verdens største medtekselskaper, Boston Scientific.

– Markedet for å behandle denne tilstanden er forventet å være mer enn 4 milliarder dollar, sier Akay.

I 2018 la Nehm tvilen til side, gikk «all in», og ble sjef i CardioMech.

For Hadean skal dette ha vært et gigantisk steg for CardioMech.

– Rick Nehm har bygd et team i verdensklasse innen tekniske, kliniske og regulatoriske roller. Og nå styrer selskapet mot første studier i mennesker, sier Akay.

Hun vil ikke kommentere hverken prising av selskapet, eierandeler eller hvem den strategiske investoren er.