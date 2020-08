Børsnykommere henter inn penger som aldri før med digitale roadshows

VIRTUELL BJELLESEREMONI: Videokonferanseselskapet Pexip gikk på børs midt under corona, som største notering av et teknologiselskap i Norden noensinne. Til å ringe i børsbjellen fikk selskapet hjelp fra børsdirektør Øivind Amundsen.

VIRTUELL BJELLESEREMONI: Videokonferanseselskapet Pexip gikk på børs midt under corona, som største notering av et teknologiselskap i Norden noensinne. Til å ringe i børsbjellen fikk selskapet hjelp fra børsdirektør Øivind Amundsen. Foto: NTB Scanpix

Flere kapitalinnhentinger har funnet sted i coronamånedene, til tross for begrensede reisemuligheter. Bankmenn, aksjemeglere og ledere har dermed ikke gjort hva de normalt gjør når ny kapital skal hentes – å presentere et selskap i et rom fullsatt med investorer og forvaltere.

Dette har reist spørsmål om hvorvidt roadshows virkelig er nødvendig for å bringe inn kapital, og om den tidkrevende prosessen i det hele tatt vil komme tilbake etter pandemien.

Aktiviteten i finansmarkedet ble ikke begrenset slik resten av verden ble. Investment banking-sjef i ABG Sundal Collier, Are Andersen, kan fortelle at han ikke har sett et så solid marked i manns minne.

OMSTILLER SEG: Investment banking-sjef i ABG Sundal Collier, Are Andersen, kan fortelle at det vil tas utgangspunkt i digitale møter fremfor reising heretter. Foto: Eivind Yggeseth

– Det har vært overraskende sterkt moment i egenkapitalmarkedet. Mai var vel bortimot en rekordmåned i antall med 18 transaksjoner, og det fortsatte i juni med 12.

– I verdi viser våre tall at det ble plassert i underkant av 20 milliarder kroner i markedet i mai og juni, noe som er cirka dobbelt så mye som samme tidsperiode i hvert av de tre foregående årene, sier han og legger til:

– Jeg tror faktisk ikke vi har sett et høyere nivå noen gang for denne perioden.

Også adm. direktør i Pareto Securities, Christian Jomaas, har tall på at dette har vært gode måneder å tilføre finansmarkedene kapital på.

Meglerhuset har siden mars hentet inn 20 milliarder kroner i frisk kapital gjennom 60 forskjellige transaksjoner, hvorav noen har vært i samarbeid med konkurrenten ABG.

Innovative selskaper leder an

– Ved noteringen av Pexip foregikk i praksis alt virtuelt, og det fungerte glimrende. Det samme gjaldt transaksjonene vi gjennomførte for Ice Fish Farm, Andfjord og Mercell, sier Andersen i ABG.

Pareto Securities og ABG Sundal Collier samarbeidet om børsnoteringene av teknologiselskapene Pexip og Mercell.

I forbindelse med børsnoteringen av Pexip foregikk alt digitalt gjennom deres programvare, og selskapet kan selv opplyse om 1.720 reisetimer spart i tillegg til et karbonavtrykk på 8.200 tonn CO2.

Dertil estimerer ABG en økonomisk besparelse for seg på over en million kroner på ti dager i forbindelse med roadshowet.

Tidligere har adm. direktør Odd Sverre Østlie i Pexip uttalt at han er fornøyd med hvordan de digitale plattformene har gitt dem bredere muligheter.

Større geografisk rekkevidde

Den digitale utviklingen er fordelaktig for meglerhusene, og Jomaas ser gode muligheter.

EFFEKTIV RESSURSALLOKERING: Adm. direktør i Pareto Securities, Christian Jomaas, synes at effektivitetsgevinsten er viktigere enn selve kostnadsbesparelsen. Foto: Olav Gram Degnes

– Vi får utnyttet vårt globale investornettverk enda bedre og kan sette sammen en digital presentasjon som er optimal for selskapet uten geografiske begrensninger.



Andersen forteller at de etter å ha benyttet digitale videoplattformer, når ut til flere på kortere tid. Han drar opp noen tall som tilsier hvilken ekstrem rekkevidde den digitale endringen har:

– Vi hadde gruppepresentasjoner med opptil fem ganger så mange deltagere, gjennomført på halvparten av tiden vi vanligvis hadde brukt. I tillegg er det veldig tidsbesparende, spesielt for ledelsen i selskapet.

Ny standard?

I en reportasje gjort av Financial Times med utenlandske meglerhus og investeringsbanker er det under felles oppfatning at virtuelle roadshows har effektivisert hverdagen for mange rådgivere og tilretteleggere.

Det er likevel viktig at virtuelle og fysiske møter har en balanse for at det skal bli optimalt.

– I enkelte tilfeller vil det fortsatt være interessant med tradisjonelle roadshows for enkelte typer kapitalinnhenting, men da gjerne mer mot strategiske investorer som ønsker å møte ledelsen ansikt til ansikt og motsatt, sier Jomaas.

For helt nye selskaper eller børsnoteringer som dreier seg om en sentral grunnlegger, vil møter ansikt til ansikt forbli ønskelige.

«Hvis du er et helt nytt selskap, gjør det å ikke være i stand til å møte mennesker ansikt til ansikt en stor forskjell», uttalte adm. direktør Anders Lenborg i nynoterte Cloudberry i mai.

Cloudberry hentet inn all kapital selskapet trengte, nesten utelukkende fra norske investorer.

MISFORNØYD: Anders Lenborg, adm. direktør i Cloudberry, hadde planlagt et internasjonalt roadshow. Foto: Cloudberry

– De siste månedene har vist oss at virtuelle roadshows fungerer utmerket, og vi tror det vil høre til sjeldenhetene å avholde 100 prosent fysiske roadshows fremover, sier Jomaas.

Pareto-toppen sier også at ledelsen i selskapet vil få bedre tid til å forberede møtene og følge opp den daglige driften i selskapet, i tillegg til at stressnivået vil senkes som følge av digitale møter.

– Det er klart at det over tid sannsynligvis blir en miks på hva som benyttes, men jeg tror man vil ta med seg videre alle de gode nye vanene fra den mer restriktive coronatiden. Hos ABG er det i alle fall «video first», sier Andersen.