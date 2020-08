Kjendistunge Hadean Ventures nærmer seg fullinvestert

– Planen er å etablere et fond til, men det er ikke bestemt når, sier toppsjef Ingrid Teigland Akay i Hadean Ventures.

Fondet har en rekke kjente investorer på eiersiden, med både store institusjoner og flere av landets rikeste familier. Selv KKR-grunnlegger George R. Roberts tegnet seg i det norske helsefondet, som er det største PE-fondet innen helse i Europa, lansert av en kvinne.

– Hvor stor del av kapitalen har dere sysselsatt?

– Vi er på rundt 30 prosent av kapitalen, men i tillegg er det kommitteringer og oppfølgningsinvesteringer. Det er gjort ti investeringer, hvor ett av selskapene allerede er realisert og solgt, sier Akay.

ER MED 4: Multimilliardær og KKR-grunnlegger George R. Roberts. Foto: KKR

Solgte potensiell coronavaksine

Allerede ni måneder etter at Hadean investerte i Themis Bioscience fikk den amerikanske giganten Merck snusen i at selskapet kunne sitte på en coronavaksine. Resultatet ble at Merck slukte hele selskapet, som igjen sørget for at investorene i Hadean fikk smake på sin første gevinst.

ER MED: Stein Erik Hagen sammen med døtrene Caroline Hagen (t.v.) og Camilla Hagen er investert gjennom familieselskapet Canica. Foto: NTB Scanpix

– Jeg kan ikke si hvor mye vi utbetalte, men investorene er fornøyde, sier Akay.

– Har dere tatt «tempen» på om investorene blir med i et eventuelt nytt fond?

– Vi har ofte dialog med investorene våre, men jeg ønsker ikke forskuttere på hva de eventuelt gjør, sier hun.

Samtidig legger hun til:

– Planen er å ha mellom 10 og 12 porteføljeselskaper i dagens fond før det er fullinvestert, så det er plass til noen nye selskaper i denne porteføljen. Dessuten har vi i de fleste kun gjort den første investeringen, og planen er å investere i både tre og fire transjer i flere av selskapene.

– Det vil si at dagens fond kommer til å gjøre ytterligere investeringer i tiden fremover.

Kjendisbonanza på aksjonærlisten

Oppkjøpsfondet har i dag 11 ansatte og en forvaltningskapital på 85 millioner euro, nærmere 900 millioner kroner med dagens eurokurs.

Midt under coronakrisen fikk til og med fondet 14 millioner euro i ny kapital, etter at Investinor med sitt nye mandat ønsket å tegne seg.

ER MED 2: Brødrene Marius og Petter Varner driver kleskonsernet Varner. Her ved Varners lokaler i Bærum. Foto: Siv Dolmen

– I tillegg ønsket flere av våre investorer å øke sin allokering, og vi er også veldig fornøyd med at Investinor kom inn med sitt nye fondsmandat, sier Akay.

Kjendisinvestorer som Stein Erik Hagens Canica, Odfjell-familien med Planet 9, Varner-familien og Sundt-familien er på aksjonærlisten hos Hadean. I tillegg er en rekke institusjoner som den statlige PE-investoren Argentum, KLP, Gjensidigestiftelsen, MP Pensjon, Trond Mohn Stiftelse, Centragruppen og Oslo Pensjonsforsikring på eiersiden.

ER MED 3: Toppsjef Frode Strand-Nielsen i FSN Capital har private sparepenger i Hadean Ventures. Foto: Eivind Yggeseth

Men også andre PE-topper har puttet egne sparepenger i Akays hender. Toppsjef Frode Strand-Nielsen i FSN Capital er inne, det samme er også George R. Roberts, som er en av grunnleggerne av KKR, som igjen er et av verdens største oppkjøpsfond.

«Det er en stor tillitserklæring å ha med George Roberts. Han er jo et ikon i finansverdenen, og som person har han enormt med erfaring og integritet», har Akay tidligere uttalt til Finansavisen.