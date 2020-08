NRP Anaxo henter svensk stjerneforvalter til nytt eiendomsfond

«Det norske markedet med børsnoterte eiendomsselskaper er omtrent en tiendedel av det svenske. Så det vil bli mye svenske aksjer i dette fondet», sa daglig leder Christian Ness i NRP til Finansavisen rett før sommerferien.

Ness, Risan & Partners (NRP) og Anaxo Forvaltning etablerer nå et nytt aksjefond med fokus på børsnoterte nordiske eiendomsselskaper. Og siden det svenske markedet for børsnoterte eiendomsselskaper er såpass mye større enn det norske falt derfor valget på en svenske.

Og det er ikke hvem som helst som skal forvalte det nye fondet. Peter Norhammar (49) er en ringrev innen forvaltning av eiendomsfond, og han har vunnet nærmest rubb og rake av priser de seneste årene.

FORVALTER: Peter Norhammar (49) gir fra seg 22,4 milliarder svenske kroner i forvaltning for å lede fondet NRP Anaxo Nordic m2. Foto: Norhammar

– Med Norhammar på laget er vi godt skodd for å videreutvikle vår eiendomssatsning mot børsnoterte papirer, sier Ness til Finansavisen.

Tung CV

I både 2019 og 2020 fikk Norhammars fond stor anerkjennelse under Lipper Fund Awards i Norden. Fondet Länsförsäkringar Fastighetsfond A ble tildelt prisen for beste fond over fem og ti år i klassen «Equity Sector Real Estate Europe». I 2020 fikk fondet samme pris for beste fond de seneste tre år.

– Hva koster det å gjøre en slik ansettelse?

– Betingelsene er markedsmessige, men han vil være med som partner i forvaltningsselskapet fra dag én, sier Ness.

Norhammar har tidligere jobbet med forvaltning i både Alfred Berg Asset Management og SEB Investment Management. I Alfred Berg ledet han avdelingen for svenske egenkapitalinstrumenter, i tillegg til at han forvaltet Länsförsäkringar Fastighetsfond og Alfred Berg Fastighetsfond Norden.

I SEB forvaltet han også et eiendomsfond, i tillegg til å være investeringsdirektør.

Finansavisen har forsøkt å få Norhammar selv i tale, men han ønsker ikke å gi andre kommentarer enn følgende:

– Jeg ser frem til å ta ansvaret for forvaltningen av NRP Anaxo Nordic m2.

I tillegg til å lede forvaltningen blir svensken partner i forvaltningsselskapet NRP Anaxo Management.

Skiller seg fra konkurrenter

For daglig leder Ole Anker-Rasch i Anaxo Forvaltning er ansettelsen svært viktig, og noe som viser at «vi mener alvor».

– Han vil bidra med mye eiendomskompetanse som Anaxo kan ha glede av i sin egen forvaltning, sier Anker-Rasch.

Selv forvalter Anker-Rasch et par milliarder gjennom Anaxo Capital, og han har selv flere hundre millioner kroner plassert i fondet.

MENER ALVOR: Daglig leder Ole Anker-Rasch i Anaxo Capital. Foto: Olav Gram Degnes

Norhammar vil ta over forvaltningen i NRP Anaxo Nordic m2 i månedsskiftet mellom oktober og november. Og selv om forvalteren er vant til å styre eiendomsfond, vil mandatet være annerledes i NRP Anaxo. For selv om mandatet vil være rettet mot børsnoterte nordiske eiendomsselskaper, har fondet mulighet til å plassere inntil 20 prosent av forvaltningskapitalen i eiendomsselskaper på andre børser i Europa.

– Og det som vil skille dette fondet fra konkurrerende eiendomsfond, er muligheten til å plassere inntil 20 prosent av forvaltningskapitalen i unoterte eiendomsselskaper med klare intensjoner om å børsnoteres innen 12 måneder, sier Ness.

Fondet vil gå i markedet for å hente ytterligere midler når konsesjonssøknaden hos Finanstilsynet faller på plass.