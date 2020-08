24SevenOffice vil drive bank fra regnskapssystemet til 50.000 kunder

OVERTAR FOR BANKEN: Gründer Stian Rustad i 24SevenOffice vil drive bank fra økonomistyringssystemet til selskapets 50.000 kunder. Verktøyet er å kjøpe 20 prosent av Optin Bank.

OVERTAR FOR BANKEN: Gründer Stian Rustad i 24SevenOffice vil drive bank fra økonomistyringssystemet til selskapets 50.000 kunder. Verktøyet er å kjøpe 20 prosent av Optin Bank. Foto: Eivind Yggeseth

– Dette er noe vi har jobbet med og drømt om lenge. Det var en milepæl for oss, sier gründer Stian Rustad i 24SevenOffice.

Etter en mislykket periode på Oslo Børs for flere år siden har han gjort kjempesuksess på børs i Sverige, der selskapet, som selger programvare som skybasert tjeneste, har opplevd at aksjen er mangedoblet i verdi.

Nå investerer de 13,2 millioner kroner i en rettet emisjon i Optin Bank, hvilket gir selskapet en eierandel på 10 prosent, med opsjon på å kjøpe seg opp til 20 prosent. Det siste krever tillatelse fra Finanstilsynet.

Vi får en rabatt på reell verdi. For Optin Bank er vår portefølje med 50.000 kunder av stor verdi Stian Rustad, 24SevenOffice

Halv pris

Transaksjonen er basert på en prising på 119 millioner kroner, nøyaktig det halve av prisingen på 239 millioner da Optin Bank sist gjorde emisjon i desember 2019.

– Vi får en rabatt på reell verdi. For Optin Bank er vår portefølje med 50.000 kunder av stor verdi. Vi har også laget en avtale om inntektsdeling fra banktjenestene vi genererer, sier Rustad.

For kjøpet handler om langt mer enn en investering i bankaksjer. Rustad skal integrere Optin Bank inn i 24SevenOffice for å kutte kostnader for kundene, tilby banktjenester i økonomistyringsprogrammet og tjene mer penger selv.

– Vi har sett at man må jobbe tett med banken for å få store besparelser i økonomistyringen. Da må vi inn på eiersiden og jobbe i symbiose med banken og tilby 100 prosent integrerte tjenester.

Banken styrer regnskapet

– Vi gjør to initiativer. Det ene knytter seg til PSD2-reglementet, der vi kan integrere tett uavhengig av bankene gjennom åpne API-er. Da kan det lanseres mange tjenester. Men vi vil også lansere egne tjenester, slik at de som har driftskonti i Optin Bank kan dra ut full power med bank, avstemninger, utbetalinger, innbetalinger og likviditetsstyring via banken.

– I tillegg vil vi lansere integrerte finansieringstjenester med data fra begge verdener, som fleksibel kassekreditt som justerer seg etter omsetningen eller at kundenes kunder kan låne på fakturaen de får.

– Vi kan også gi lavere rente fordi risikoen vår er lavere i og med at vi har live oppdaterte økonomidata fra selskapet. Det gir bedre kredittvurdering når man følger bedriften fortløpende automatisk. Dermed kan vi gå inn i bedriften og minimalisere tap hvis noe går feil vei. Deler av denne gevinsten vil vi gi videre til kunden.

Vi tror relativt mange vil bytte bank fordi fordelen er så åpenbar Stian Rustad, 24SevenOffice

– Ingen farer

– Kan dere tape ved at andre banker inngår samarbeid med konkurrenter av 24SevenOffice når dere er i lommen på Optin Bank?

– De har ikke lov til å stenge oss ute, så vi ser ingen farer ved dette. Vi vil tilby de vanlige integrasjonene via de andre bankene slik at kundene fint kan beholde konti i andre banker, men da går de glipp av gevinstene vi skaper gjennom Optin Bank.

– Vi tror relativt mange vil bytte bank fordi fordelen er så åpenbar.

Men shipping- og offshorelån vil fortsatt DNB og Nordea håndtere.

– Vi vil være gode der andre nedprioriterer – som SMB-markedet, sier Rustad.

Optin Bank ble startet i 2017 med en startkapital på 22 millioner før en emisjon på 110 millioner. Ideen handlet om en betalingsløsning som skulle få flere til å handle. Totalt er det tilført 191 millioner i egenkapital til selskapet. Til tross for spådommer om raske overskudd, har selskapet tapt penger, slik at egenkapitalen ved utgangen av første kvartal 2020 var på 80 millioner kroner.